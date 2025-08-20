Napadač očajnički želi napustiti klub koji ga ne želi pustiti: Spašava se rupom u pravilima

Napadač Leganesa Juan Cruz (25) pokušava napustiti klub koji je na kraju prošle sezone ispao u drugu španjolsku ligu, a prema tamošnjim medijima, isprobat će novu strategiju za pronalazak izlaznih vrata - zatražit će očinski dopust.

Krilni igrač ima ugovor s Leganesom do lipnja 2028. godine, međutim nakon što je ispao u "Segundu", Cruz je odlučio pronaći drugi klub.

Zbog toga nije igrao niti u jednoj pripremnoj utakmici Leganesa, a propustio je i prvu utakmicu sezone protiv Huesce.

Za njegovu usluge interes su pokazali Rayo Vallecano, Real Mallorca, Osasuna, Celta Vigo i Alaves, kao i nekoliko portugalskih klubova. Međutim, Leganes traži 10 milijuna eura, što klubovi smatraju pretjeranim.

Frustriran zbog velike odštete, Cruz je odlučio pokušati pronaći izlaz na neobičan način - tražeći očinski dopust.

Informa @JaviCarrascoTv que Juan Cruz se plantea cogerse el permiso de paternidad como presión al @CDLeganes para que rebaje sus pretensiones económicas y acepte una de las ofertas que tiene por él de clubes de Primera pic.twitter.com/ajjhwW8AzX — solofichajes123 (@solofichajes123) August 20, 2025

Španjolski mediji navode kako njegova supruga u nadolazećim danima treba roditi, a prema španjolskom zakonu, muškarci imaju pravo na 19 tjedana očinskog dopusta.

Ako bi Cruz uzeo očinski dopust, to bi značilo da bi Leganes bio bez njega gotovo pola sezone, a istovremeno bi mu morao isplaćivati plaću.

Cruz je u Leganesu od veljače 2024. godine, a prije toga je igrao za Betis i Malagu.

POGLEDAJTE VIDEO: Đaloviću ne nedostaje samopouzdanja pred utakmicu sezone: 'Znamo da je PAOK jak, ali i mi smo'