Milan poslao ponudu za sjajnog napadača: Nekada se za njega tražilo 100 milijuna eura

Talijanski velikan Milan poslao je službenu ponudu Bayer Leverkusenu za nigerijskog napadača Victora Bonifacea (24).

Talijanski mediji navode kako su "Rossoneri" spremni "Apotekatima" platiti oko 30 milijuna eura odštete.

Navodno su čelnici Milana i Boniface već postigli dogovor oko plaće, a čeka se zamo "zeleno svjetlo" njemačkog kluba.

Nigerijac je u Bayeru od 2023. kada je stigao iz Royale Unoino St. Gilloisea, a prije dolaska u Njemačku igrao je i za norveški Bodo/Glimt, ciparski Lefke, te nigerijski Real Sapphire.

U dresu nigerijske reprezentacije upisao je 13 nastupa.

