Kultni hrvatski klub ipak pronašao novac i neće se ugasiti: Njihov ambiciozni plan još nije propao

Kultnom hrvatskom klubu NK Marsoniji iz Slabonskog Broda, prijetio je odlazak u stečaj zbog dugovanja prema trima strankama. Prema presudi FIFA-e, Marsonia mora isplatiti 3600 eura Dariju Damjanoviću, 25 000 eura Demiru Peci i još 20 tisuća Harisu Dilaveru. Uz kamate se dug popeo na 50 tisuća eura što Marsonia prvotno nije mogla platiti pa je pod upitnik pala njihova utakmica s Belišćem u prvom kolu Treće NL (Istok).

Ta će se utakmica ipak odigrati ovog vikenda budući da je 116 godina star klub ipak pronašao novac i moći će pokriti dugovanja. Klub je prošle sezone izborio ostanak u Drugoj NL (treći rang hrvatskog nogometa), ali nije dobio licencu za natjecanje u njoj pa je izbačen u četvrtu ligu.

Podsjetimo, klupska uprava je ranije ove godine predstavila 15-godišnji plan po kojem planiraju ući u prvi razred hrvatskog nogometa u sezoni 2032./33., a potom i postati prvakom Hrvatske tri godine kasnije.

