Užarena atmosfera u Santosu: Neymar na udaru bijesnih navijača nakon debakla

Situacija u brazilskom Santosu iz dana u dan sve je napetija, a u središtu pozornosti ponovno se našao Neymar Jr. Nakon što je Santos doživio težak poraz od 6:0 protiv Vasco da Game, deseci ogorčenih navijača pojavili su se na klupskom treningu kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo – i to vrlo glasno.

“SI VOS LLORÁS, IMAGINATE EL RESTO”.



La barra de Santos a Neymar. 😳🇧🇷pic.twitter.com/i9THdn0x90 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 19, 2025

Užarena atmnosfera u trening centru

Prema pisanju ESPN-a, Neymar se suočio s navijačima, saslušao njihove pritužbe, ali je pritom i – prema izvorima – bio izložen prijetnjama. Iako je pokušao smiriti situaciju riječima da 'klub pokušava stvari promijeniti', reakcije okupljenih bile su burne i vrlo blizu fizičkog sukoba.

Santos se ove sezone tek vratio u prvu ligu, ali rezultatima nije impresionirao – trenutačno se nalaze na 15. mjestu s tek šest pobjeda u 19 utakmica. Poraz od Vasco da Game bio je kap koja je prelila čašu – trener Cleber Xavier je odmah nakon utakmice dobio otkaz.

Neymar, bivša zvijezda Barcelone i PSG-a, nada se kako će klub uspjeti povratiti ravnotežu do kraja mjeseca kada ih čekaju utakmice protiv Bahije i Fluminensea. No, pritisak raste i na terenu, i izvan njega.

Pogledajte video: Revolucija u Maksimiru, Skorin se prisjetio legendarne pjesme - sjećate li je se?