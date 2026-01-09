Čipkasta minica i crvene najlonke: Otuđena kći Elona Muska šokira u Rihanninoj kampanji

Rihannin (37) brend donjeg rublja Savage x Fenty odavno je poznat po pomicanju granica i slavljenju različitosti, a najnovijom kampanjom za Valentinovo ponovno je potvrdio svoj status. U glavnoj ulozi, uz samu pjevačicu, našla se Vivian Wilson (21) transrodna kći tehnološkog mogula Elona Muska (54), s kojim već godinama nema nikakav kontakt.

Moderna oda Afroditi

Kampanja, nazvana "Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite", slavi ljubav u svim njezinim oblicima, a vizuali su inspirirani grčkom mitologijom. Na fotografijama Vivian pozira uz glumicu Lovie Simone (27) i manekenku Emmu Arlettu, okružena mramornim kipovima koji dočaravaju atmosferu antike. Odjevena je u komplet s uzorkom ruža, koji se sastoji od balkonet grudnjaka i čipkaste minice, a cijeli izgled zaokružuju jarko crvene najlonke, koje su jedan od vodećih trendova sezone.

Foto: Savage X Fenty

Angažman u Rihanninoj kampanji kruna je dosadašnje karijere za Vivian, čiji je utjecaj u modnom svijetu u stalnom porastu. Nakon što se prošle godine pojavila na naslovnici časopisa Teen Vogue, svoj profesionalni debi ostvarila je suradnjom s brendom Wildfang, a nosila je i revije na Tjednu mode u New Yorku za dizajnere poput CHRISHABANA i Prabal Gurunga. U jednom je intervjuu priznala kako joj je u početku bilo teško pokazivati kožu pred kamerama, no željela je to učiniti kako bi dokazala samopouzdanje samoj sebi.

Foto: Ron Adar/shutterstock Editorial/profimedia

Foto: Phillip Faraone/getty Images/profimedia

Javno odricanje od oca

Osim uspješne karijere, Vivian je javnosti poznata i po svom kompleksnom i prekinutom odnosu s ocem, Elonom Muskom. Prije nekoliko godina podnijela je zahtjev za promjenu imena i spola, a u sudskim dokumentima kao razlog je navela "rodni identitet i činjenicu da više ne živi niti želi biti povezana sa svojim biološkim ocem na bilo koji način". Tada je uzela majčino djevojačko prezime Wilson.

Njihov odnos dodatno se pogoršao nakon Muskovih kontroverznih izjava o transrodnim osobama i zamjenicama, kao i tvrdnji da je njegova kći postala žrtva "woke virusa". Vivian nije ostala dužna te je oca u jednom intervjuu nazvala "patetičnim djetetom", potvrdivši da nisu razgovarali više od pet godina.

