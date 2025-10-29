Poslušajte 'pravi glas' transrodne kći Elona Muska: Njezini duboki tonovi pokrenuli raspravu

Američka transrodna aktivistica, model i kći najbogatijeg čovjeka na svijetu i bliskog suradnika predsjednika Elona Muska (54), Vivian Jenna Wilson (21), trenutno je u centru medijske pažnje nakon što je odgovorila na provokativni komentar na TikToku duhovit način.

Naime, jedan je korisnik u komentaru zatražio da čuje njezin "pravi glas", očito s namjerom da je ismijava. Međutim, Vivian je preuzela kontrolu nad situacijom i na njegov zahtjev odgovorila neočekivano. Umjesto da se upusti u besplodne rasprave, ona je objavila video u kojem je, bez imalo nesigurnosti, izjavila: "Naravno, zašto ne?"

Nakon toga je uslijedila poznata K-pop pjesma "God's Menu" grupe Stray Kids, a Vivian je sve iznenadila dubokim glasom kada je krenula s repanjem. U nastavku pogledajte video.

Tko je transrodna kći Elona Muska?

Vivian koja se javno distancirala od oca Elona Muska, trenutno gradi svoj identitet kao model i aktivistica za prava trans osoba. U intervjuu za Teen Vogue priznala je kako je zahvalna queer zajednici koja ju je naučila kako na kritike odgovarati s humorom.

Iako je odrasla u sjeni slavnog oca, Vivianin život nije bio jednostavan. Godine 2020. javno je izjavila da je transrodna osoba, što je dovelo do prekida svih veza s Elonom Muskom. Dvije godine kasnije, promijenila je svoje prezime u Wilson, uzimajući djevojačko prezime svoje majke, Justine. Njezina izjava bila je jasna. Ne želi biti povezana s ocem.

Foto: Profimedia

Osim što se bori za prava trans osoba, Vivian je glasan zagovornik rodno afirmativne zdravstvene skrbi, naglašavajući kako joj je tranzicija u maloljetnoj dobi bila medicinski neophodna kako ne bi bila suicidalna. Također je kritizirala administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa (79), nazivajući je zlom te pozvala na zaštitu prava na zdravstvenu skrb za mlade trans osobe.

