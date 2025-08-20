Suigrači maknuli Andreja Kramarića s mjesta zamjenika kapetana u Hoffenheimu

Nakon radikalnog restrukturiranja momčadi, TSG Hoffenheim započinje novu sezonu s promijenjenim vodstvom momčadi.

Trener Christian Ilzer brzo je odlučio o najvažnijoj poziciji i potvrdio golmana Olivera Baumanna kao kapetana tijekom trening kampa u Seefeldu u Austriji.

"Oli će ostati kapetan ove momčadi na vrhu hijerarhije", objasnio je 47-godišnjak, ali je ostavio otvorenim daljnji krug vodstva, "svaki igrač ima pravo, ali i dužnost preuzeti odgovornost."

Nova struktura momčadi sada je uspostavljena i uključuje nekoliko promjena na vrhu momčadi. Grischa Prömel, koji se oporavio od rupture križnih ligamenata, odmah će se pridružiti upravi, zamijenivši Andreja Kramarića kao Baumannovog zamjenika, a time i zamjenika kapetana.

Kako piše Kicker, to je bio rezultat glasovanja momčadi, kojim su glasanjem određene četiri preostale pozicije iza Baumanna.

