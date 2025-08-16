Dobar start sezone za Hrvate u Njemačkoj: Majer strijelac, Kramarić asistent

Nogometaši Wolfsburga rutinski su se plasirali u 2. kolo njemačkog Kupa nakon što su na gostovanju pobijedili petoligaša Hemelingen sa 9-0.

Među strijelce se upisao i hrvatski veznjak Lovro Majer koji je u 39. minuti realizirao kazneni udarac. Majer je imao i dvije asistencije, a na terenu je proveo sat vremena.

Tri gola je zabio Dženan Pejčinović (53, 76, 81), dva puta se među strijelce upisao Mattias Svanberg (61, 71), a golove su zabili i Jenz (12), Skov Olsen (14) i Vacla Černy (72).

Dalje ide i Hoffenheim koji je kao gost porazio trećeligaša Hansu Rostock sa 4-0.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić igrao je do 79. minute, a osam minuta prije izlaska je asistirao Maxu Moerstedtu za drugi gol na utakmici. Moerstedt se među strijelce upisao i u 86. minuti, a golove su zabili i Wouter Burger (37), te Fisnik Asslani (83).

Foto: Profimedia

RB Leipzig se mučio protiv trećeligaša Sandhausena slavivši sa na koncu sa 4-2.

Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, ali je Leipzig oba puta izjednačio, a u završnici susreta zabio dva gola i razriješio sve dvojbe.

Strijelci za pobjednički sastav su bili Yan Diomande (7), Willi Orban (23), Ezechiel Banzuzi (80) i Xavi Simons (90+6), dok su za domaćine golove zabili Wiafe Ampadu (3) i Jahn Herrmann (18).

Borussia Dorrmund u ponedjeljak gostuje kod Rot-Weiss Essena, dok će Bayern Munchen 27. kolovoza gostovati kod Wehen Wiesbadena.

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Balić analizirao debakl Hajduka u Albaniji