Kaos u derbiju Željezničara i Veleža: U tunelu fizički napadnut hrvatski nogometaš

Derbi četvrtog kola između bosanskohercegovačke WWin lige između Željezničara i Veleža završio je rezultatom 1:0 u korist Plavih zahvaljujući pogotku Joaõa Erica u 57. minuti. Utakmicu su usmjerila dva crvena kartona pokazana nogometašima Veleža u prvome poluvremenu, ali i ružna scena s poluvremena.

Naime, Željezničar se danas oglasio na društvenim mrežama i obznanio kako je njihov nogometaš Marin Karamarko fizički napadnut u tunelu za vrijeme poluvremena. "FK Željezničar ovim putem izražava duboko nezadovoljstvo tretmanom i odnosom prema našem timu tijekom sinoćnje utakmice protiv FK Velež. Naši igrači i stručni stožer nisu bili adekvatno zaštićeni, te su tijekom poluvremena brutalno napadnuti. Posebno naglašavamo da je naš nogometaš Marin Karamarko fizički napadnut prilikom samog ulaska u tunel. Ovakvi incidenti su nedopustivi i bacaju ružnu sliku na bh. nogomet. FK Željezničar zahtijeva da nadležni organi hitno ispitaju ove događaje i poduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječilo da se ovakvi incidenti ponavljaju. Naša obaveza je zaštititi igrače, stručni stožer i navijače, jer nogomet mora ostati prostor fer igre, sigurnosti i sportskog nadmetanja" - napisali su.

Karamarko je 27-godišnji hrvatski branič, a zbog sukoba na poluvremenu je isključen zajedno s trenerom Željezničara Admirom Adžemom. Kod Veleža su u prvom dijelu isključeni Ante Hrkać i Ivan Šarić.

