Garcia ne sumnja u svoj status, a za Livaju otvoreno rekao: 'Očekujemo više od njega'

Nogometaše Hajduka sutra očekuje neugodni susret protiv Slaven Belupa na Poljudu, samo nekoliko dana od šokantnog i neugodnog ispadanja od Europe od albanskog Dinamo Cityja. Nakon te utakmice ponovno su pod paljbom bili igrači, na čelu s Markom Livajom, i stručni stožer, a dan prije nove teške utakmice pred novinare je stao trener Biijelih Gonzalo Garcia.

Prvo pitanje ticalo se njegovog statusa na klupi Hajduka nakon što su Bijeli po 15. puta zaredom ispali iz Europe no on se, kako kaže, ne brine: "Znam da je prošlo 15 godina. Nisam pričao s predsjednikom ni o čemu, nema razloga za razgovor. Naš plan se ne mijenja neovisno o tome jesmo li ispali ili ne."

Rekao je i kako je svjestan pritiska na njegovim leđima, ali kako je činjenica da momčad nije spremna za taj broj utakmica te kako samo želi složiti momčad koja će igrati nogomet kakav on želi. Potom se osvrnuo i na status Marka Livaja kojeg ne želi prodati unatoč mišljenju nekih: "Livaja se trudi dati najviše od sebe. Normalno je da ga se kritizira jer je on glavno lice kluba, ali to je dio igre. Siguran sam da je on opušten, zna da može više, ali i da mi očekujemo više. Ja očekujem više od svih. Bitno je da radi stvari koje mi od njega tražimo, a polako dolazimo do toga."

Foto: Profimedia

Rekao je i kako je Livajin nastup protiv Slavena pod upitnikom zbog umora te kako će sutra momčad birati po kriteriju fizičke pripremljenosti - igrat će oni koji se budu najbolje osjećali. Potvrdio je kako će na vratima ostati Ivica Ivušić unatoč greški protiv Dinama te kako Hajduk još nije gotov s dovođenjem pojačanja:

"Ne, nismo gotovi. Na nekim pozicijama nam hitno trebaju igrači. Ova ekipa nije dobro balansirana. Nije nam lako, izgubili smo dva stopera koji su bili stoperi. Moramo dovesti nove igrače. Možemo li to napraviti sada? Ne znam, ali moramo pokušati."

Za kraj je potvrdio kako je uvjeren da Bijeli mogu sutra uzeti tri boda:

"Trenirao sam u malim klubovima i u većim klubovima, nikad nisam izašao na teren s ekipom, a da cilj nije bila pobjeda. Zato treniramo i radimo. Naravno da ćemo pokušati napraviti sve da pobijedimo i svaki put sam uvjeren da možemo pobijediti.To ne znači da ćemo svaki puta pobijediti. To je život. Ako svaki puta pobijedim, onda ću završiti u Manchester Cityju. Svaki igrač i ja vjerujemo da u svakoj utakmici možemo pobijediti i ubijamo se da bude tako" - završio je strateg Bijelih.

