Dinamo u paklu Rujevice traži produljenje perfektnog starta sezone

UŽIVO

3. kolo SHNL-a

Početak utakmice: 21.00

Mjesto održavanja: Rujevica (Rijeka)

Rijeka-Dinamo 0-0

U prvom velikom prvenstvenom derbiju ove sezone HNL-a, večeras se na Rujevici sastaju branitelj naslova Rijeka i uvijek glavni pretendent na titulu - Dinamo. Domaćin utakmicu dočekuje u sjajnom ozračju nakon što su u utorak osigurali europksu jesen prolaskom u posljednje četvrto kvalifikacijsko kolo Europske lige izbacivanjem irskog Shelbournea.

Rijeka će pokušati doći do novog sjajnog rezultata ovog tjedna, ali protiv goropadnog Dinama koji je u sezonu ušao s dvije pobjede u dvije utakmice i to bez primljenog pogotka. Plavi su već u prvom kolu uspješno položili težak ispit na Opus Areni gdje su s 2:0 svladali Osijek, dok je u posljednjem kolu na Maksimiru pao Vukovar s 3:0. U najavi utakmice, trener Dinama Mario Kovačević rekao je kako očekuje čvrstu i agresivnu Rijeku koja im neće ništa pokloniti.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Također je rekao kako je svjetsna mana koje je njegova momčad pokazala u utakmicama protiv Osijeka i Vukovara, ali kako rade na tome da slabosti isprave, a ono u čemu su dosad bili dobri još poboljšaju.

Rijeka je s druge strane u boljem natjecateljskom ritmu i već je ove sezone odigrala šest utakmica uz učinak od dvije pobjede, dva remija i dva poraza. Ipak, zasigurno su u velikom naletu nakon pobjede u Irskoj s 3:1 u utorak te će ih nositi velika euforija probuđena tim uspjehom, kao i atmosferom na tribinama. Radomir Đalović u najavi utakmice rekao je kako ih čeka dobra momčad i kako moraju potinuti europske misli i koncentrirati se na Dinamo.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Đalović u ovoj utakmici neće moći računati na suspendiranog Dejana Petroviča, ozlijeđenog Milu Škorića, a upitan je i nastup standardnog stoperskog para Ante Majstorovića i Stjepana Radeljića.

Mario Kovačević pak ne može koristiti francuski dvojac - Kevina Theophile-Catherinea i Ronaela Pierre-Gabriela, a nastupiti neće moći ni novopridošli Miha Zajc.

Glavni sudac utakmice bit će Patrik Kolarić, a pomagat će mu Bojan Zobenica (Velika Gorica) i Ivan Janić (Ilok), dok će četvrti sudac biti Duje Strukan (Split). U VAR sobi bit će Mario Zebec.

