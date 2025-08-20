Utakmica istine za Rijeku, Đalović otkrio plan: 'Daj da se pokidamo...'

Rijeku u četvrtak (20.45) čeka dvoboj s grčkim PAOK-om na Rujevici u play-offu Europske lige. Utakmicu su na konferenciji za medije u srijedu najavili trener Rijeke Radomir Đalović i napadač Ante Mate Jurić.

Riječani u tzoj utakmici neće moći računati na ozlijeđenog Škorića, suspendiranog Oreča i Dominica Iankova koji će propustiti dvoboj na Rujevici zbog smrtnog slučaja u obitelji.

Odmah na početku konferencije su Đalović i Jurić poslali poruku podrške Iankovu.

"Svi smo uz Dominica. Igrat ćemo i za njega, imamo motiv više da u ovim teškim trenucima za njega i njegovu obitelj damo sve od sebe kako bi osigurali neku prednost i tu pobjedu posvetili Iankovu", rečeno je, a potom se Đalović osvrnuo na nadolazeću utakmicu:

"Očekuje nas teška utakmica i ozbiljan suparnik. PAOK je izuzetno kvalitetan u svim linijama, ali tako i mora biti budući da igramo play-off Europske lige. Dvije smo utakmice udaljeni od grupne faze i napravit ćemo sve da u prvoj utakmici na Rujevici ostvarimo prednost uoči uzvrata u Solunu"

"Svi smo mi, pa i ja, imali to breme želje da osiguramo europske skupine. To smo napravili, sigurno imamo Konferencijsku ligu, ali želimo plasman u Europsku. Dakle, jak protivnik, moramo biti disciplinirani kao što je bio WAC, ali prema naprijed, posebno u zadnjoj trećini… Idemo hrabro! Prema naprijed treba pokazati više inicijative, hrabrosti, poduzetnosti i odlučnosti. PAOK je je jak, ali i mi smo, a u uz to igramo i na našoj Rujevici. Nagrada može biti velika i zato moramo biti hrabri. Teška je utakmica pred nama, ali idemo… Daj da se pokidamo!", poručio je Đalović.

