Talijani otkrili gdje seli Marko Rog: Pridružit će se još jednom hrvatskom igraču

Marko Rog nakon blijede sezone na posudbi u Dinamu vratio se u Cagliari, no sada bi mogao za stalno napustiti redove talijanskog prvoligaša.

Kako piše Tuttomercato, sardinijski klub pokušava finalizirati transfer hrvatskog veznjaka, koji je prije mjesec dana napunio 30 godina, u turski Karagumruk, gdje bi se pridružio na trajnoj osnovi.

Talijani ističu kako su ovo napeti sati za pregovore, koji bi se mogli riješiti do vikenda. Očekuju se razvoji događaja, ali Rog vjerojatno neće biti uvršten u momčad za prvu ligašku utakmicu, koja je zakazana za nedjelju u 18:30 protiv Fiorentine.

U turskom klubu će ga dočekati hrvatski golman Ivo Grbić.

