TORCIDA ĆE BITI BIJESNA /

Veliki talent Hajduka odlazi u talijanskog velikana? Romano potvrdio posao

Veliki talent Hajduka odlazi u talijanskog velikana? Romano potvrdio posao
Foto: Profimedia

Prilično neočekivani transfer Hajduka

20.8.2025.
12:35
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Šesnaestogodišnji Duje Slatina napušta Hajduk i odlazi u milanski Inter, objavio je najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Slatina, kapetan kadeta Hajduka, u lipnju ove godine potpisao je ugovor s Bijelima i činilo se da neće napustiti Poljud, no sada se situacija razvila u drugom smjeru.

 

 

Nije poznato koliku će odštetu Hajduk zaraditi na ovom transferu, no zasigurno će novac stići na Poljud jer je riječ o odlasku igrača koji ima važeći ugovor sa splitskim klubom.

Slatina, koji igra na poziciji stopera i desnog beka, prošao je sve dosad moguće omladinske uzraste u Hajduku, a postao je i reprezentativac  U15 i U16 selekcija Hrvatske. Ukupno za nacionalnu vrstu ima devet nastupa s učinkom od jednog gola.

POGLEDAJTE VIDEO: Svadba zbog koje je pukla ljubav Vatrenih: Navijači bijesni na Dalića!

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TORCIDA ĆE BITI BIJESNA /
Veliki talent Hajduka odlazi u talijanskog velikana? Romano potvrdio posao