Veliki talent Hajduka odlazi u talijanskog velikana? Romano potvrdio posao

Šesnaestogodišnji Duje Slatina napušta Hajduk i odlazi u milanski Inter, objavio je najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Slatina, kapetan kadeta Hajduka, u lipnju ove godine potpisao je ugovor s Bijelima i činilo se da neće napustiti Poljud, no sada se situacija razvila u drugom smjeru.

⚫️🔵🇭🇷 Inter have signed 2009 born Croatian right back Duje Slatina from Hajduk Split, all sealed.



Story from May, now confirmed. pic.twitter.com/t7wumiLLSu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Nije poznato koliku će odštetu Hajduk zaraditi na ovom transferu, no zasigurno će novac stići na Poljud jer je riječ o odlasku igrača koji ima važeći ugovor sa splitskim klubom.

Slatina, koji igra na poziciji stopera i desnog beka, prošao je sve dosad moguće omladinske uzraste u Hajduku, a postao je i reprezentativac U15 i U16 selekcija Hrvatske. Ukupno za nacionalnu vrstu ima devet nastupa s učinkom od jednog gola.

