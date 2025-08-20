Aleksandar Vučić došao na utakmicu Crvene zvezde: Navijači ga izvrijeđali dobro poznatim skandiranjem

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u utorak je na stadionu u Beogradu gledao utakmicu Crvene zvezde i ciparskog Pafosa u 4. pretkolu Lige prvaka i navijači Zvezde su ga dočekali uvredama.

Pafos je u Beogradu pobijedio Crvenu zvezdu sa 2-1 u utakmici koja je krenula loše po Srbe već na samom početku. Naime, Pafos je poveo već nakon 38 sekundi susreta lijepim golom Joaoa Correie sa 20-tak metara.

Ciprani su u 52. minuti povećali prednost. Timi Elšnik je skrivio jedanaesterac igrajući rukom, a Pepe je bio siguran s bijele točke. Šest minuta kasnije i domaćin je dobio kazneni udarac nakon što je rukom igrao i Bruno. Bruno Duarte je pucao, Neofytos Michail je obranio, ali je Duarte pospremio odbijanac u mrežu.

Vučić, koji je na utakmici bio u VIP loži stadiona "Rajko Mitić", nalazi se na udaru velikih kritika srpske javnosti i protiv njega se prosvjeduje. Do sada mu se nisu usprotivili navijači Zvezde, njegovog omiljenog kluba, no sada je i tome stigao kraj.

Ubrzo nakon kraja utakmice sa zapadne tribine su se mogli čuti povici "Vučiću, pe*eru", a kako je to izgledalo možete pogledati OVDJE.

