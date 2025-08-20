Svađa dobila novi nastavak: Newcastle odgovorio Isaku

Švedski napadač Alexander Isak (25), koji je ovoga ljeta pokušavao napustiti Newcastle United i prijeći u Liverpool, u utorak je u javnom obraćanju prozvao svoj klub i istaknuo da su ovećanja prekršena. Dan kasnije stigao je i odgovor Newcastlea.

"Prije svega želim zahvaliti svojim suigračima i svima u Newcastle Unitedu koji su me podržavali kroz sve ovo. Nisam na večerašnjoj ceremoniji(aludira na PFA Player of the Year ceremoniju) jer se, s obzirom na sve što se događa, nije činilo ispravnim da budem tamo. Dugo sam šutio, dok su drugi govorili. Ta tišina omogućila je da se šire verzije događaja koje ne odražavaju istinu – unatoč tome što su neki znali što je stvarno rečeno i dogovoreno iza zatvorenih vrata.'

Stvarnost je da su neka obećanja dana, a klub je dugo znao moj stav. Sada se ponašati kao da su ti problemi tek sad isplivali na površinu – to je zavaravanje. Kad se obećanja prekrše i povjerenje izgubi, odnos ne može opstati. Tu sam trenutno – i zato vjerujem da je promjena u najboljem interesu svih, ne samo mene", napisao je Isak na društvenim mrežama.

U srijedu se oglasio i Newcastle te demantirao da su mu obećali da može otići ovoga ljeta.

"Razočarani smo što smo večeras preko društvenih mreža saznali za objavu Alexandera Isaka. Jasno poručujemo da Alex ostaje pod ugovorom i da mu nikada nijedan klupski čelnik nije dao obećanje da može otići ovog ljeta", objavio je klub.

Isak, koji je u Newcastle stigao 2022. iz Real Sociedada za gotovo 70 milijuna eura, do sada je postigao 62 gola i upisao 11 asistencija. Iako ima ugovor do 2028., odbio je bogatiju ponudu kluba i zatražio 18 milijuna eura godišnje, što uprava nije prihvatila.

Liverpool je navodno poslao ponudu vrijednu 125 milijuna eura + bonuse, ali je Newcastle odbio, tražeći između 150 i 170 milijuna eura za švedskog napadača. Zbog svega toga, Isak nije putovao na azijsku turneju i trenirao je samostalno u svom bivšem klubu. Trebao se priključiti momčadskim treninzima, no klub od njega očekuje ispriku i "iskupnički" pristup.

