Igrači Arsenala lukavom taktikom novo pravilo okrenuli u svoju korist: Hoće li svi kopirati Topnike?

Arsenal je u posljednjih nekoliko godina postigao nevjerojatan broj golova iz prekida. Na utakmici protiv Manchester Uniteda mogla se uočiti nova taktika blisko povezana s prekidima.

Arsenal je izvukao pobjedu 1-0 u utakmici u kojoj su njegovi igrači pokušali iskoristiti novo pravilo. Suci po novome moraju jako paziti da golmani ne drže loptu dulje od osam sekundi. Sudac odbrojava zadnjih pet sekundi, a ne riješi li se golman lopte, protivnička ekipa dobiva korner.

Nešto što, kraljevi prekida ne mogu dočekati. Englezi pišu kako je Arteta pokazao da je spreman odmah manipulirati pravilom s novom, lukavom i pomalo bezobraznom taktikom.

Igrači Arsenala su, naime, naizmjence blokirali golmana Altaya Bayindira kad god bi ovaj imao loptu. Njihova je nada bila prisiliti Turčina da je zadrži, čime bi im prošli čarobnih osam sekundi za korner.

Odbrojavanje

Arsenal je od početka sezone 2023./24. postigao 31 gol za Premier ligu iz kornera - 11 više od Liverpoola.

No, sudac Simon Hooper nije 'nasjeo' već se pobrinuo da se igrači drže podalje od Bayindira prije nego što je započeo odbrojavanje.

Nije, dakle, Topnicima uspjela taktika, ali dojma smo da će oni i dalje pokušavati dok ne uspiju, a zabiju li samo jedan gol iz toga, vrijedilo je.

