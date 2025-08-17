Arsenal slavio na Old Traffordu u derbiju prvog kola Premier lige

JE LI MU TO TREBALO? /
Dalić šalje jasnu poruku Vatrenima: Do daljnjega je suspendirao jednog od ključnih igrača
Arsenal pobijedio Manchester United na Old Traffordu.
U najzanimljivijem susretu 1. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je kao gost na Old Traffordu svladao Manchester United sa 1-0.
Jedini gol na utakmici postigao je Calafiori u 13. minuti kada je iz neposredne blizine gurnuo loptu u mrežu u gužvi nakon kornera. Prethodno je Saliba napravio evidentni prekršaj na domaćem vrataru Altayu, ali sudac Hooper se nije oglasio.
Do kraja susreta je United bio bolji sastav, ali nije uspio pronaći put do Rayine mreže.
