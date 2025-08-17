KONTROVERZNO /

Arsenal slavio na Old Traffordu u derbiju prvog kola Premier lige

Arsenal slavio na Old Traffordu u derbiju prvog kola Premier lige
Foto: Profimedia

Arsenal pobijedio Manchester United na Old Traffordu.

17.8.2025.
19:51
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U najzanimljivijem susretu 1. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je kao gost na Old Traffordu svladao Manchester United sa 1-0.

Jedini gol na utakmici postigao je Calafiori u 13. minuti kada je iz neposredne blizine gurnuo loptu u mrežu u gužvi nakon kornera. Prethodno je Saliba napravio evidentni prekršaj na domaćem vrataru Altayu, ali sudac Hooper se nije oglasio.

Arsenal slavio na Old Traffordu u derbiju prvog kola Premier lige
Foto: Profimedia

Do kraja susreta je United bio bolji sastav, ali nije uspio pronaći put do Rayine mreže.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia jedva da je spomenuo Slaven: 'Razumijem da su navijači razočarani'

ArsenalMancherster United
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KONTROVERZNO /
Arsenal slavio na Old Traffordu u derbiju prvog kola Premier lige