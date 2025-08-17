Dalić šalje jasnu poruku Vatrenima: Do daljnjega je suspendirao jednog od ključnih igrača

Luka Sučić neće biti pozvan za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih Otoka i Crne Gore koje naše reprezentativce očekuju u rujnu. Izbornik Zlatko Dalić popis igrača za te utakmice objavit će u ponedjeljak, a na njemu neće biti veznjaka španjolskog Real Sociedada, a ne bismo ga trebali očekivati ni na drugim popisima u skorije vrijeme tvrde Sportske novosti.

Dalić mu zamjera što je na prošlom reprezentativnom okupljanju u lipnju kada je Sučić između utakmica protiv Gibraltara i Češke tražio izbornika da ga pusti u Uskoplje na sestrino vjenčanje. Dalić i reprezentativni suigrači su ga savjetovali da to ne radi, no on se na kraju odlučio otići na svadbu nakon čega je udaljen iz reprezentacije.

Foto: Profimedia

Sučić će sada krenuti na sličan put iskupljenja kao i njegov novi klupski suigrač Duje Ćaleta-Car koji je 2022. napustio kamp reprezentacije kako bi otišao na vlastitio vjenčanje nakon čega je bio udaljen iz reprezentacije na dvije godine. I jedan i drugi pogriješili su u tome što se planirane utakmice reprezentacije znaju oko godinu dana unaprijed te se privatni događaji mogu planirati da se ne preklapaju s reprezentativnim obvezema.

POGLEDAJTE VIDEO: Rujevica ključa pred spektakl s novim Dinamom: 'Mogli bi izginuti na terenu'