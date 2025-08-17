Dalić šalje jasnu poruku Vatrenima: Do daljnjega je suspendirao jednog od ključnih igrača
Zlatko Dalić udaljio Luku Sučića iz reprezentacije.
Luka Sučić neće biti pozvan za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih Otoka i Crne Gore koje naše reprezentativce očekuju u rujnu. Izbornik Zlatko Dalić popis igrača za te utakmice objavit će u ponedjeljak, a na njemu neće biti veznjaka španjolskog Real Sociedada, a ne bismo ga trebali očekivati ni na drugim popisima u skorije vrijeme tvrde Sportske novosti.
Dalić mu zamjera što je na prošlom reprezentativnom okupljanju u lipnju kada je Sučić između utakmica protiv Gibraltara i Češke tražio izbornika da ga pusti u Uskoplje na sestrino vjenčanje. Dalić i reprezentativni suigrači su ga savjetovali da to ne radi, no on se na kraju odlučio otići na svadbu nakon čega je udaljen iz reprezentacije.
Sučić će sada krenuti na sličan put iskupljenja kao i njegov novi klupski suigrač Duje Ćaleta-Car koji je 2022. napustio kamp reprezentacije kako bi otišao na vlastitio vjenčanje nakon čega je bio udaljen iz reprezentacije na dvije godine. I jedan i drugi pogriješili su u tome što se planirane utakmice reprezentacije znaju oko godinu dana unaprijed te se privatni događaji mogu planirati da se ne preklapaju s reprezentativnim obvezema.
POGLEDAJTE VIDEO: Rujevica ključa pred spektakl s novim Dinamom: 'Mogli bi izginuti na terenu'