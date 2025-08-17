I DALJE STOPOSTOTNI /

Perišić odigrao svih 90 minuta u novom slavlju svog PSV-a

Foto: Profimedia

Nakon dva kola PSV je i dalje stopostotan kao i NEC Nijmegen, Feyenoord te PEC Zwolle, dok je Twente bez bodova

17.8.2025.
17:46
Hina
Profimedia
Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić odigrao je čitav susret za PSV iz Eindhovena u 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Twentea u Enchedeu u susretu 2. kola nizozemskog prvenstva.

Aktualni je prvak poveo autogolom Brunsa u 7. minuti, a konačni je rezultat postavio Schouten u 54. minuti.

Foto: Profimedia

Nakon dva kola PSV je i dalje stopostotan kao i NEC Nijmegen, Feyenoord te PEC Zwolle, dok je Twente bez bodova.

Perišić odigrao svih 90 minuta u novom slavlju svog PSV-a