Hrvatska 'krade' jednog od najtalentiranijih slovenskih nogometaša: Prvi je strijelac lige

Matej Malenšek 20-godišnji je ofenzivac slovenskog Radomlja koji ove sezone ima pet pogodaka iz pet nastupa u slovenskom prvenstvu i prvi je strijelac lige. Najviše vremena igra na lijevom krilu, ali može pokriti sve pozicije u napadu, a svojim igrama ove sezone skrenuo je na sebe pažnju ne samo slovenske javnosti, već i HNS-a.

Naime, Malenšek je rođen u Karlovcu i roditelji su mu Hrvati te on ima dvojno državljanstvo i može birati želi li predstavljati nacionalnu vrstu Hrvatske ili Slovenije. Dosad je nastupao za mlađe dobne uzraste Slovenije, ali kako piše Germanijak, uskoro bi mogao dobiti poziv izbornika hrvatske U-21 reprezentacije, Ivice Olića.

Malenšek je ponikao u omladinskoj školi Radomlja, a prošlog ljeta za njega su interes pokazali Dinamo i Hajduk, kao i ljubljanska Olimpija. On se ipak odlučio zadržati u Radomlju gdje je zaista sjajno krenuo u novu sezonu.

