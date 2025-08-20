Ne može on bez Real Madrida: Modrić poslao poruku Kylianu Mbappeu

Nogometaši Real Madrida pobijedili su u utorak pred svojim navijačima Osasunu s 1-0 u posljednjoj utakmici prvog kola nove sezone španjolske La Lige.

Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz kaznenog udarca.

Nekoliko sati nakon utakmice Luka Modrić, koji je ovoga ljeta napustio Real i preselio u Milan, na društvenim mrežama komentirao je Mbappeovu objavu nakon dvoboja s Osasunom.

Mbappe je objavio fotografiju sebe kako slavi gol, a Luka je to komentirao s tri emotikona vatre.

