Ne može on bez Real Madrida: Modrić poslao poruku Kylianu Mbappeu

Real teže nego što je bilo očekivano srušio Budimirovu Osasunu, Mbappe presudio
Modrić se javio najvećoj zvijezdi svog bivšeg kluba Reala
Nogometaši Real Madrida pobijedili su u utorak pred svojim navijačima Osasunu s 1-0 u posljednjoj utakmici prvog kola nove sezone španjolske La Lige.
Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz kaznenog udarca.
Nekoliko sati nakon utakmice Luka Modrić, koji je ovoga ljeta napustio Real i preselio u Milan, na društvenim mrežama komentirao je Mbappeovu objavu nakon dvoboja s Osasunom.
Luka Modrić. 🥺🤍 pic.twitter.com/i0jJ2LoRx7— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 19, 2025
Mbappe je objavio fotografiju sebe kako slavi gol, a Luka je to komentirao s tri emotikona vatre.
