Ne može on bez Real Madrida: Modrić poslao poruku Kylianu Mbappeu
Modrić se javio najvećoj zvijezdi svog bivšeg kluba Reala

20.8.2025.
9:11
Nogometaši Real Madrida pobijedili su u utorak pred svojim navijačima Osasunu s 1-0 u posljednjoj utakmici prvog kola nove sezone španjolske La Lige.

Pobjednički pogodak postigao je Kylian Mbappe u 51. minuti iz kaznenog udarca.

Nekoliko sati nakon utakmice Luka Modrić, koji je ovoga ljeta napustio Real i preselio u Milan, na društvenim mrežama komentirao je Mbappeovu objavu nakon dvoboja s Osasunom.

 

 

Mbappe je objavio fotografiju sebe kako slavi gol, a Luka je to komentirao s tri emotikona vatre.

