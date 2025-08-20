Matanović objasnio zašto je odbio Dinamo: 'Bundesliga je moj san'

Igor Matanović, uz Diona Drenu Belju, bio je jedno od najzvučnijih imena u kontekstu ovogodišnjeg prijelaznog roka kada je riječ o potencijalnim pojačanjima Dinama. I dok je Beljo inzistiro na mogućnosti dolaska, Matanović je bio ozbiljna želja zagrebačkog kluba koja je odlučila ostati u Njemačkoj i potpisati za Freiburg.

U razgovoru za Sport Klub, 21-godišnji napadač otkrio je da je ponuda Dinama doista postojala, ali je ostanak u Bundesligi bio njegov prioritet.

'Mogu reći da su me zvali, ali moj je cilj uvijek bio igrati u Bundesligi. To mi je oduvijek bio san. Nakon što u Frankfurtu nisam dobivao dovoljnu minutažu, prilika u Freiburgu činila mi se kao najbolja odluka,' izjavio je Matanović.

Zagrebački klub je prepoznao potencijal hrvatskog reprezentativca, ali bilo je upitno je li spreman platiti traženu odštetu Eintrachtu, koja je iznosila oko 10 milijuna eura. Prema neslužbenim informacijama, Dinamo je Matanoviću nudio i jedan od najvećih ugovora u klupskoj povijesti.

Na kraju se ipak odlučio za Freiburg, koji je za njegov dolazak platio 6,7 milijuna eura, a s bonusima transfer može narasti do 8 milijuna, čime je Matanović postao najskuplji napadač u povijesti tog njemačkog kluba.

S obzirom na to da ni sam Matanović nije forsirao dolazak u Maksimir, Dinamo je odustao od pregovora, a mladi napadač sada ima priliku dokazati se u Bundesligi, što mu je, kako je rekao, bila dugogodišnja želja.

