Navijači Osijeka uputili otvoreni napad: 'Ovaj sudac mora nestati s naših utakmica!'

Navijači Osijeka, okupljeni oko stranice Bijelo-plava birtija, otvoreno su poručili klupskoj Upravi da zatraži izuzeće suca Igora Pajača s utakmica SuperSport HNL-a. Njihov zahtjev dolazi nakon remija u Varaždinu (0:0), susreta koji je izazvao lavinu reakcija zbog nekoliko spornih odluka.

Osječani smatraju da je njihov klub ozbiljno oštećen: od prekršaja na Hasiću koji nije sankcioniran, do situacije u kojoj je Toure u šesnaestercu bio zadržavan za vrat bez dosuđenog prekršaja. U objavi naglašavaju kako je "vrijeme za inat i bunt Osijeka", te podsjećaju da su i drugi klubovi koristili javni pritisak u sličnim situacijama.

„Dinamo je jednim priopćenjem smijenio Dadića, Hajduk je svojim pritiskom maknuo Brunu Marića. Mi Pajača imamo na konopcima, samo treba napisati žešće priopćenje i završiti priču jednom zauvijek. Dokazi postoje, a cijela država je na našoj strani“, stoji u poruci Bijelo-plave birtije.

