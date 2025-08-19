Osječani neće biti sretni: Tražili su očitovanje komisije, a dobili ovo

Sudačka komisija donijela je svoj sud o spornim odlukama u trećem kolu HNL-a. Najviše se žalila Rijeka, i to opravdano, a o tome više čitajte OVDJE.

NK Osijek također je tražio očitovanje. U 15. minuti Toure je pao u šesnaestercu nakon povlačenja, sudac nije sudio jedanaesterac, a VAR je podržao njegovu odluku. Ono što se Osječanima neće svidjeti je činjenica da je i komisija stala na stranu sudaca.

Osječani neće biti zadovoljni

"Komisija nogometnih sudaca suglasna je s odlukom suca na terenu i ne očekuje dosuđivanje kaznenog udarca u ovakvim situacijama", stoji u priopćenju.

Iz Osijeka su preko društvenih mreža tražili očitovanje oko situacije iz druge minute kada je Mamut oštro startao na Guedesa i dobio samo žuti karton. Zanimljivo, komisija nije niti uvrstila tu situaciju u svoj izvještaj.

Što se tiče utakmice Hajduka i Slavena, Mateo Erceg dva puta je pokazivao na bijelu točku, a oba puta je nakon VAR snimke poništio svoju odluku te je komisija suglasna s time.

Sva priopćenja pročitajte OVDJE.

