Jeličić se obrušio na Hajduk: 'On već dugo nije veliki klub'

Završeno je treće kolo SuperSport HNL-a, a osim ligaškog derbija između Rijeke i Dinama – u kojem je zagrebačka momčad slavila 2:0 pogocima Belje – naslovnice je ovoga vikenda punila i Torcida. Razlog su incidenti na kraju utakmice Hajduka i Slaven Belupa, kada su navijači bacali baklje prema svojim igračima, ogorčeni nakon ispadanja iz Europe od Dinama iz Tirane

O zbivanjima u ligi i situaciji u Hajduku govorili su Joško Jeličić i Hrvoje Vejić u emisiji SuperSport HNL na MaxSportu, gdje su posebnu pažnju posvetili splitskom klubu.

Jeličić je istaknuo jasnu razliku između povijesnog Hajduka i današnje realnosti:

'Hajduk je za sve nas najveći klub na svijetu i tako će uvijek biti, ali ako gledamo sa sportskog aspekta – Hajduk već dugo nije veliki klub. U posljednjih 46 godina osvojio je svega šest naslova prvaka. Zato smatram da Hajdukovi kroničari i kolumnisti moraju prestati graditi mitomaniju i stvarati nerealna očekivanja. Ako govorimo o posljednjih 15 godina, govorimo o kontinuitetu loših rezultata – a to onda više nije slučajnost. Pametnome dosta' rekao je Jeličić.

Osvrnuo se i na unutarnje funkcioniranje kluba:

'Novi Nadzorni odbor nije birao Upravu, Uprava nije birala Vučevića, on nije birao trenera Garciju, a Garcia nije birao igrače. Hajduk mora ponovno poštovati nogometne i ekonomske zakone. Treba obnoviti akademiju po kojoj je bio poznat. Što sada? Opet mijenjati Garciju, Vučevića, pa onda i Ljubu? Imamo dobrog trenera i sportskog direktora – pustimo ih da rade. Oni nose odgovornost, ali nogomet se igra i dalje. Prvo pitanje Garciji nakon poraza bilo je: "Je li vaš status ugrožen?" To je Split',rekao je Jeličić.

Posebno je pohvalio Garcijin potez:

'Uvijek sam se pitao ima li Garcia osobnost za velike odluke, kao što se to pita i za Kovačevića u Dinamu. Potez kojim je Livaju ostavio na klupi pokazao je da je ima. A s druge strane, Marko je pokazao da je vrhunski profesionalac. Ne možeš biti velik ako nemaš ego, ali on ga je u tom trenutku stavio sa strane.'

Dotaknuo se i nedavnog napada na Kalika:

'Netko mora stati u obranu Kalika. Marko, kao kapetan, koliko god mu bilo teško, mora podići momčad i stati iza svojih suigrača. Melnjak je nakon utakmice izašao pred kamere i pokušao ublažiti dojam koji je ostavila Torcida. No ako nosiš kapetansku vrpcu, onda moraš pokazati ono što pravi muškarci imaju – karakter. Ne možeš opravdavati to da navijači gađaju igrače bakljama. Možeš šutjeti, zviždati, pa i verbalno kritizirati, ali uništavati imovinu i puniti blagajnu HNS-a – to je nedopustivo.'

Na kraju se i Hrvoje Vejić složio s kolegom, dodavši da su potezi Torcide neprimjereni i da takvo ponašanje nema mjesta na stadionima.

