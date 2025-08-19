Sudačka komisija donijela svoj sud: Rijeka brutalno oštećena u derbiju

Treće kolo HNL-a iza sebe je ostavilo brojne sudačke repove. Najviše primjedbi imali su navijači Rijeke i Osijeka, a sada je sudačka komisija dala svoj sud.

Po njima, Rijeka je oštećena jer kazneni udarac na Vidoviću nije trebao biti dosuđen. "Na temelju tehničkih smjernica Komisije nogometnih sudaca prezentiranih tijekom sastanka održanog s trenerima i predstavnicima klubova, Komisija nogometnih sudaca ne može podržati ovu odluku o kaznenom udarcu. Naime, iz dostupnih snimki proizlazi da je napadač, netom prije negoli ga je branič sustigao, pomaknuo desnu nogu u smjeru kretanja suparnika/braniča kako bi ostvario kontakt. Smatramo da je napadač imao namjeru inicirati kontakt kako bi iznudio kazneni udarac.

Kod ovog incidenta očekivana je intervencija VAR-a kako bi se sucu omogućilo ponovni pregled incidenta i donošenje ispravne odluke", stoji u objašnjenju.

Prekršaj na Fruku za jedanaesterac

Što se tiče situacije iz 49. minute kada je Fruk povlačen, komisija smatra da je sudac Kolarić trebao pokazati na bijelu točku, dok intervenciju VAR-a smatraju dobrom jer nije bilo dovoljno dokaza da se odluka promijeni.

Sva objašnjenja komisije kao i komunikacije sudaca možete pogledati OVDJE.

