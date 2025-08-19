Legenda Rijeke oštro oplela po hrvatskim sucima: 'Dinamu i Hajduku se svaka situacija pregledava'

Nogometaši Rijeke poraženi su u trećem kolu SuperSport HNL-a na svojoj Rujevici od Dinama s 2:0. Prvo poluvrijeme izgledalo je jako loše za domaću momčad, ali u drugom su igrači Radomira Đalovića preuzeli kontrolu nad igrom i u nekoliko navrata bili vrlo blizu pogotka. Nakon utakmice pričalo se dosta o suđenju te je dojam kako Patrik Kolarić na terenu i Mario Zebec u VAR sobi nisu odradili najbolji posao.

Na tom tragu bio je i Milan Radović, najbolji strijelac Rijeke iz vremena bivše Jugoslavije koji se osvrnuo na suđenje u intervjuu za Novi list: " Ne mogu šutjeti, uostalom ionako nemam dlake na jeziku. Vidi čuda kako na snimci nije provjeravana ona situacija kod očiglednog jedanaesterca za Rijeku, kada su u pitanju Dinamo ili Hajduk, na provjeru ide svaka imalo dvojbena situacija. U situaciji kada je Fruk fauliran glavni sudac nije morao vidjeti što se dogodilo, ali je zato trebalo upozorenje iz VAR sobe od kuda se svakako sve bolje vidi" - rekao je Radović, pa dodao:

Foto: Goran Kovacic/pixsell

"No, od tamo nije bilo reakcije, ma nešto nemoguće. Činilo se to nekome pretjerano ili ne, nakon svega ostaje mi dojam o 'dealu' suca i VAR sobe" - završio je.

