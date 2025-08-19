Ancelotti mu zapaprio /

Nitko ovo nije očekivao: Evo zašto Vinicius ne igra protiv Čilea i Bolivije

Nitko ovo nije očekivao: Evo zašto Vinicius ne igra protiv Čilea i Bolivije
Foto: Profimedia

Talijan procjenjuje da će i za Brazil i za Real Madrid biti korisnije da Vinicius ostane svjež...

19.8.2025.
8:38
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Novi izbornik Brazila Carlo Ancelotti iznenadio je nogometni svijet odlukom da na rujanskim kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo protiv Čilea i Bolivije neće računati na Viniciusa Júniora. Vijest je objavio brazilski Globo, navodeći kako se ime 25-godišnje zvijezde Reala ne nalazi na preliminarnom popisu koji je već poslan.

Odluka je tim zanimljivija jer je upravo Ancelotti u Madridu bio ključan u pretvaranju Viniciusa iz sirovog talenta u jednog od najboljih napadača današnjice, zbog čega se očekivalo da će on biti središnja figura u njegovu brazilskom projektu.

No, iza poteza stoje dva jasna razloga. Prvi je suspenzija jer je Vinicius u lipanjskoj pobjedi nad Paragvajem (1:0), golom kojom je Brazil osigurao plasman na SP, zaradio drugi žuti karton i automatski preskače dvoboj s Čileom na Maracani. Drugi razlog je pragmatičan: Ancelotti ga želi poštedjeti napornog putovanja u El Alto, gdje se protiv Bolivije igra na 4.100 metara nadmorske visine.

Talijan procjenjuje da će i za Brazil i za Real Madrid biti korisnije da Vinicius ostane svjež za dugu sezonu, nego da riskira umor i eventualne probleme u kvalifikacijama koje je Brazil već osigurao.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju

Carlo AncelottiViniciusReprezentacijaBrazilReal Madrid
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ancelotti mu zapaprio /
Nitko ovo nije očekivao: Evo zašto Vinicius ne igra protiv Čilea i Bolivije