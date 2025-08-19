Nitko ovo nije očekivao: Evo zašto Vinicius ne igra protiv Čilea i Bolivije

Novi izbornik Brazila Carlo Ancelotti iznenadio je nogometni svijet odlukom da na rujanskim kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo protiv Čilea i Bolivije neće računati na Viniciusa Júniora. Vijest je objavio brazilski Globo, navodeći kako se ime 25-godišnje zvijezde Reala ne nalazi na preliminarnom popisu koji je već poslan.

Odluka je tim zanimljivija jer je upravo Ancelotti u Madridu bio ključan u pretvaranju Viniciusa iz sirovog talenta u jednog od najboljih napadača današnjice, zbog čega se očekivalo da će on biti središnja figura u njegovu brazilskom projektu.

No, iza poteza stoje dva jasna razloga. Prvi je suspenzija jer je Vinicius u lipanjskoj pobjedi nad Paragvajem (1:0), golom kojom je Brazil osigurao plasman na SP, zaradio drugi žuti karton i automatski preskače dvoboj s Čileom na Maracani. Drugi razlog je pragmatičan: Ancelotti ga želi poštedjeti napornog putovanja u El Alto, gdje se protiv Bolivije igra na 4.100 metara nadmorske visine.

Talijan procjenjuje da će i za Brazil i za Real Madrid biti korisnije da Vinicius ostane svjež za dugu sezonu, nego da riskira umor i eventualne probleme u kvalifikacijama koje je Brazil već osigurao.

