Legende otkrile tko je savršeni kandidat za klupu posrnulog velikana

U razgovoru za Sky Sports nogometni komentatori i legende Manchester Uniteda, Roy Keane i Garry Neville, otkrili su svoje favorite za upražnjenu klupu 'Crvenih vragova'.

I dok Garry Neville nije spominjao konkretno ime, već zaziva samo "micanje rizika" zapošljenjem nekog tko je već radio u Premier ligi, Roy Keane ima konkretan prijedlog.

"Da se mene pita izabrao bih Eddieja Howea. Sviđa mi se, sviđa mi se ono što je napravio. Vodio je ogroman broj utakmica, njegove momčadi igraju kako treba, igraju dobar nogomet... Ima svoje kritičare, ali meni se sviđa ono što je napravio u Newcastleu. Vodio je sedam ili osam stotina utakmica, a i dalje je mlad, a i obožavam njegovu smirenost. Možda Manchester Unitedu treba baš malo toga. Vidjeli smo kod naših prijašnjih imenovanja da volimo ljude s emocijama, ali on ima tu smirenost. Posao koji je odradio u Newcastleu, Liga prvaka i osvajanje kupa – bio bih sretan vidjeti ga u Unitedu," rekao je Keane, koji je progovorio i o svojim bivšim suigračima Darrenu Fletcheru i Oleu Gunnaru Solskjaeru - dvojci kandidata za klupu do kraja sezone.

"Mislim li da je Fletcher trener za United? Apsolutno ne, ali uskače na nekoliko tjedana ili mjeseci. Vjerojatno će dobiti nekoliko utakmica. Ako se pak odluče za Olea, želim mu sve najbolje, ali Unitedu treba vrhunski trener koji će preuzeti kontrolu nad svlačionicom," zaključio je legendarni Irac.

