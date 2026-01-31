FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BITKA ZA EUROPU /

Varaždin s igračem manje slavio protiv Slaven Belupa

Varaždin s igračem manje slavio protiv Slaven Belupa
×
Foto: Damir Spehar/pixsell

Varaždin je ovime preskočio Slaven na ljestvici, sada je četvrti sa 29 bodova, dok je koprivnički sastav šesti sa 27. Treća Istra 1961 ima 30, a peta Rijeka 28 bodova.

31.1.2026.
23:46
Hina
Damir Spehar/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Varaždina u susretu su 20. kola HNL-a u susjedskom derbiju kao gosti u Koprivnici svladali Slaven Belupo sa 2-0 (2-0).

Golove su postigli Ivan Mamut (17-11m) i Luka Mamić (36). U vatrenom prvom poluvremenu domaći su prvi zatresli mrežu, ali pogodak Kovačića u 8. mibuti poništen je zbog zaleđa asistenta Nestorovskog.Do prednosti su gosti stigli iz kaznenog udarca kojega je u 17. minuti iskoristio Mamut, a nakon što je lopta nesretno pogodila u ruku domaćeg kapetana Božića. 

Mogao je Varaždin vrlo brzo i povećati prednost, ali Latković je dva puta u kratkom vremenu, u 24. i 29. minuti gađao gredu domaćeg gola. Ipak, drugi gol Varaždina stigao je u 36. minuti. Mamut je izbačen na lijevom krilu i ubacio u kazneni prostor gdje je na drugoj vratnici do lopte stigao Mamić i pogodio mrežu. Mogao se domaćin vratiti u igru do odmora, ali u 36. minuti Božić je pogodio vratnicu.

Od 42. minute Varaždin je ostao bez isključenog Mamića, ali uspio je izdržati bez primljenog gola. Domaći su dva puta gađali vratnicu, Božić u 75. i Mitrović u 90. minuti, a Nestorovski je u 79. minuti pomašio i kazneni udarac. 

Varaždin je ovime preskočio Slaven na ljestvici, sada je četvrti sa 29 bodova, dok je koprivnički sastav šesti sa 27. Treća Istra 1961 ima 30, a peta Rijeka 28 bodova. Vodi Dinamo sa 41 bodom, četiri više uz utakmicu manje od drugog Hajduka.

      Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Džomba otkrio po čemu se razlikuju njegova i ova generacija

Slaven BelupoNk VaraždinHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BITKA ZA EUROPU /
Varaždin s igračem manje slavio protiv Slaven Belupa