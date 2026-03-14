Ovo je najgori film 2025: Užasnuo je kritičare, ali i gledatelje

Znanstveno-fantastični film "Rat svjetova" našao se na neslavnom vrhu ovogodišnje dodjele "Zlatnih malina", nagrade za najgora filmska ostvarenja godine.

Film je osvojio čak četiri ključna "priznanja": za najgori film, najgori remake, najgori scenarij i najgoreg redatelja. Također, ni glavni glumac, slavni reper Ice Cube, nije prošao bez kritika: proglašen je najgorim glumcem za svoju ulogu u ovom ostvarenju.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

U filmu se, uz Ice Cubea, pojavljuju i Eva Longoria te Iman Benson.

Film je pritom dobio iznimno loše ocjene publike i kritike. Na IMDb-u drži skromnih 2,5, dok na Rotten Tomatoesu ima tek 4 % odobravanja kritičara, uz 20 % ocjene publike. Jedan od korisnika sažeo je opći dojam riječima: "Radnja je bila užasna, a gluma naprosto katastrofalna. Ovo je jedan od najgorih filmova koje sam ikada pogledao u životu."

Ukupno je bio nominiran u šest kategorija, no jedina nagrada koja mu je izmakla bila je ona za "najgoru kombinaciju na ekranu". Taj je "trofej" odnijelo sedam CGI patuljaka iz Disneyjeve nove igrane verzije "Snjeguljice". Također, patuljci su kolektivno proglašeni i najgorim sporednim glumcem.

U ostalim kategorijama također nije nedostajalo neobičnih pobjednika.

Rebel Wilson osvojila je Zlatnu malinu za najgoru glavnu glumicu, i to zbog, kako su naveli, "teško uvjerljive izvedbe akcijske junakinje" u filmu "Bride Hard". U kategoriji sporednih glumica nagrada je pripala Scarlet Rose Stallone, kćeri Sylvestera Stallonea, za njezinu ulogu u filmu "Gunslingers".

Zlatne maline već desetljećima na satiričan način obilježavaju najlošija filmska ostvarenja i izvedbe godine. O dobitnicima odlučuje više od tisuću članova Zaklade Zlatna malina, koju čine filmski kritičari i stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država te nekoliko drugih zemalja. Glasovanje je svojevrsni ironični pandan prestižnim filmskim nagradama, a popularne glumce i filmaše podsjećaju da čak ni oni najveći nisu imuni na promašaje.

