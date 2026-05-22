VELIKA TUGA /

U 42. godini iznenada preminuo legendarni vozač utrka

U 42. godini iznenada preminuo legendarni vozač utrka
Foto: Milovan Radmanovac/Alamy/Profimedia

Iza njega su ostali supruga Samantha, 11-godišnji sin Brexton i četverogodišnja kći Lennix.

22.5.2026.
Sportski.net
Dvostruki prvak NASCAR Cup Seriesa Kyle Busch preminuo je u 42. godini života. Legendarni vozač početkom tjedna hospitaliziran je zbog "teške bolesti", a potom je iznenada preminuo.

Obitelj Busch, Richard Childress Racing i NASCAR potvrdili su njegovu smrt samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da će propustiti nedjeljnu utrku Coca-Cola 600 na stazi Charlotte Motor Speedway.

U zajedničkom priopćenju stoji:

"U ime obitelji Busch, svih u Richard Childress Racingu i cijelog NASCAR-a, s velikom tugom objavljujemo iznenadnu i tragičnu smrt Kylea Buscha. Bio je žestok, strastven i iznimno talentiran, a duboko je volio ovaj sport i njegove navijače. Tijekom karijere koja je trajala više od dva desetljeća, Kyle je postavio rekorde po broju pobjeda u nacionalnim serijama, osvajao naslove na najvišoj razini NASCAR-a te kao vlasnik momčadi u Truck Seriesu pomagao stvaranju nove generacije vozača. 

Njegov britki humor i natjecateljski duh stvorili su snažnu emocionalnu povezanost s navijačima svih generacija, koji su činili ponosnu i odanu ‘Rowdy Nation’. Naše misli su uz Samanthu, Brextona i Lennix, roditelje Kylea i Samanthe, Kurta i cijelu Kyleovu obitelj, Richarda i Judy Childress, sve u Richard Childress Racingu, njegove momčadske kolege, prijatelje i navijače. NASCAR je danas izgubio jednog od svojih velikana, i to prerano", prenosi riječi obitelji Buscha The Sun.

Busch, rođen u Las Vegasu, osvojio je NASCAR Cup Series 2015. i 2019. godine, a tijekom svoje slavne karijere slavio je u 63 utrke Cup Seriesa. Ukupno je ostvario 234 pobjede kroz tri NASCAR-ove serije, više nego ijedan vozač u povijesti, a posljednju pobjedu u Cup Seriesu ostvario je 2023. godine vozeći za Richard Childress Racing.

Iza njega su ostali supruga Samantha, 11-godišnji sin Brexton i četverogodišnja kći Lennix.

