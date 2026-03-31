Atraktivna Danica rušila je barijere u sportu: Podrška Trumpu umalo ju je koštala svega

Danica Patrick, jedna od najuspješnijih i najpoznatijih vozačica u povijesti američkog motosporta, nedavno je ponovno dospjela u središte medijske pozornosti. Nakon pet sezona kao stručna komentatorica za Sky Sports, potvrdila je da napušta njihov tim za prijenose Formule 1. Odluka je iznenadila mnoge obožavatelje, potaknuvši nagađanja o razlozima, no Patrick tvrdi da je jednostavno okrenula novu stranicu, spremna za poslovne i privatne izazove daleko od F1 cirkusa.

Pionirka koja je probila barijere

Prije nego što je postala poznato lice s televizijskih ekrana, Danica Patrick izgradila je karijeru koja je nadahnula generacije. S deset godina sjela je u karting, a sa 16 se preselila u Englesku kako bi se probila u svijetu utrka. Njezin talent i upornost isplatili su se 2008. godine, kada je na stazi Motegi u Japanu postala prva i jedina žena koja je pobijedila u jednoj IndyCar utrci. Taj uspjeh zacementirao je njezin status ikone, a rekorde je nastavila nizati i kasnije. Godine 2009. ostvarila je treće mjesto na legendarnoj utrci Indianapolis 500, što je najbolji plasman za ženu u povijesti.

Nakon IndyCara, prešla je u iznimno popularni NASCAR, gdje je 2013. postala prva žena koja je osvojila pole position za najprestižniju utrku sezone, Daytona 500. Iz profesionalnog utrkivanja povukla se 2018. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u sportu kojim desetljećima dominiraju muškarci.

Izlazak iz F1 prijenosa

Godine 2021. Patrick se pridružila timu Sky Sports F1, gdje je svojim iskustvom obogatila prijenose utrka, uglavnom onih na američkom kontinentu. Međutim, uoči početka sezone 2026., potvrđen je njezin odlazak. Dok su neki mediji spekulirali da je dobila otkaz zbog otvorenih konzervativnih političkih stavova i podrške predsjedniku Donaldu Trumpu, Patrick je odlučno demantirala takve priče.

"Nazvala sam ih nakon prošle sezone i jednostavno rekla da je vrijeme da krenem dalje", izjavila je za Associated Press. Objasnila je kako je stekla sjajno iskustvo, ali da je spremna posvetiti više vremena drugim interesima. Posao komentatora opisala je kao iznimno zahtjevan. "Na mnogo načina, to je bilo više posla nego biti vozač tijekom trkaćeg vikenda, posebno u smislu vremena provedenog na stazi", dodala je.

Što Danica radi danas?

Daleko od toga da se umirovila, 44-godišnja Patrick aktivnija je no ikad. Njezino poslovno carstvo neprestano raste. Vlasnica je vinograda Somnium u prestižnoj kalifornijskoj dolini Napa, vodi popularni tjedni podcast "Pretty Intense", a uspješno prodaje i vlastitu liniju sportske odjeće Warrior by Danica Patrick te luksuzne mirisne svijeće. Nedavno je otkrila da gradi novu tvrtku i da je postala članica nekoliko upravnih odbora.

Osim posla, posvećena je i osobnim izazovima. "Jako sam zaposlena kažnjavajući samu sebe učenjem novih sportova poput tenisa, golfa i skijanja", našalila se. Iako je napustila F1, obožavatelji je i dalje mogu gledati na malim ekranima jer ove sezone nastavlja raditi kao stručna analitičarka za prijenose NASCAR i IndyCar utrka na američkoj mreži NBC.