Kimi Antonelli pobjedom u Japanu srušio dva rekorda

Iako je protekli vikend imao reprezentativnu pauzu pa nije bilo klupskog nogometa, to ne znači da nije bilo uzbudljivosti. Od pobjede Kimija Antonellija za vodstvo u ukupnom poretku do superbike spektakla, ovo su najbolji trenutci vikenda.

Talijan ruši rekorde

U trećoj utrci Formule 1 sezone, talijanski vozač Kimi Antonelli odnio je pobjedu i upisao se u povijest. Vozač Mercedesa je prolaskom kroz cilj postao prvi talijanski vozač koji je osvojio uzastopne Velike nagrade još od Alberta Ascarija 1953. godine, ali još impresivnije od toga je činjenica da je postao najmlađi vozač ikad koji je u ukupnom poretku sezone bio prvi.

Superbike spektakl

Osim utrka na četiri kotača, tijekom vikenda mogli smo gledati i onu na dva. Na superbike utrci u Portimãu slavio je talijanski vozač Nicolo Bulega koji je novom pobjedom samo nastavio dominaciju koju je započeo ove sezone.

Mladi Vatreni krenuli jako

Zanimljivo je bilo i na nogometnim terenima, gdje je Hrvatska reprezentacija do 19 godina slavila u obje kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo. Generacija 2007. slavila je protiv Norveške 1-0, dok je generacija 2008. istim rezultatom porazila Bugarsku. Zanimljivo je kako obje generacije igraju kvalifikacije istovremeno. Ona 2007. igrat će prvenstvo ove godine, dok će reprezentativci rođeni 2008. igrati EURO sljedeće godine.

Nova titula za Sinnera

Konačno, pred kraj vikenda mogli smo gledati i veliko finale ATP Mastersa u Miamiju. Sastali su se Jannik Sinner i Jiří Lehečka, a bolji je bio drugi tenisač svijeta. Sinner je protiv češkog tenisača u oba seta slavio sa 6-4 i tako uzeo novu titulu.

Od ostalih događaja izdvajamo nastavak drame u Prvoj NL, gdje je Orijent slavio 3-2 protiv Rudeša, čime je zakomplicirao borbu za ulazak u SuperSport HNL, te finale Kupa Hrvatske u futsalu, u kojemu je Rijeka postala prvak.

