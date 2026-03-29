Nakon 73 godine, Italija opet slavi: Tinejdžer Kimi Antonelli ponovio uspjeh legende

Pobjeda mladog talijanskog vozača Kimija Antonellija na Velikoj nagradi Japana nije bila samo još jedan korak prema vrhu poretka Formule 1. Bio je to trenutak koji je ispisao povijest i prekinuo nevjerojatno dugo razdoblje čekanja za talijanski motorsport, a jedan statistički podatak objavljen na društvenoj mreži X (bivši Twitter) savršeno je sažeo veličinu ovog postignuća.

Nevjerojatan podvig nakon više od sedam desetljeća

Nedugo nakon utrke, Daniel Valente, F1 analitičar poznat pod korisničkim imenom @F1GuyDan, podijelio je s pratiteljima informaciju koja je oduševila fanove. "Kimi Antonelli prvi je talijanski vozač koji je osvojio uzastopne Velike nagrade još od Alberta Ascarija 1953. godine", napisao je Valente, dodavši duhovitu opasku: "Vjerojatno nitko tko ovo čita na ovoj aplikaciji nije bio živ da to vidi".

Kimi Antonelli is the first Italian driver to win consecutive GPs since Alberto Ascari in 1953 🇮🇹



— Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) March 29, 2026

Ova objava, popraćena fotografijom nasmijanog Antonellija na pobjedničkom postolju u Suzuki, precizno je dočarala povijesnu težinu njegove pobjede. Prošle su čak 73 godine otkako je legendarni Ascari, dvostruki svjetski prvak, uspio povezati dvije pobjede zaredom. Antonelli, tinejdžer za upravljačem Mercedesa, svojim je trijumfima u Kini i Japanu stao uz bok jednom od najvećih imena u povijesti sporta i vratio Italiju na vrh.

Zajednica Formule 1 bruji o novoj zvijezdi

Iako objava Daniela Valentea nije imala tisuće izravnih odgovora, sama statistika brzo je postala viralna tema unutar F1 zajednice na internetu. Ubrzo su i drugi poznati F1 profili i blogeri, poput @LightsOutF1Blog i @vincenzolandino, podijelili isti podatak, potvrđujući njegovu važnost i šireći priču o Antonellijevom uspjehu. Time je stvoren val oduševljenja oko povijesnog postignuća.

Jedan od korisnika u komentarima je primijetio kako je istu informaciju čuo od komentatora F1TV-a Alexa Jacquesa odmah nakon utrke, što pokazuje koliko je podatak bio značajan i u službenom prijenosu. Reakcije su se uglavnom svodile na čuđenje i divljenje, a mnogi su isticali kako je nevjerojatno da je zemlja s tako bogatom automobilističkom tradicijom poput Italije na ovakav uspjeh čekala više od 70 godina.

Antonellijev uspjeh nije samo statistička zanimljivost. On predstavlja dolazak nove generacije i potencijalni povratak Italije u sam vrh Formule 1, ovaj put s vozačem koji je već u tinejdžerskim godinama pokazao da se može nositi s najvećim pritiskom. Njegove dvije uzastopne pobjede i vodstvo u prvenstvu potvrđuju da se ne radi o slučajnosti, već o rođenju nove zvijezde.

