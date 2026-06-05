Ukradeni podaci turistima koji dolaze na Jadran! Stručnjak otkrio što trebaju napraviti svi koji su prevareni

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LAŽNE PORUKE /

Deseci tisuća turista koji su rezervirali smještaj u hrvatskim hotelima ovih su dana zaprimili lažne WhatsApp poruke u kojima se od njih traži unos podataka s platnih kartica ili dodatna uplata.

Riječ je o pokušaju prijevare koji je povezan s krađom osobnih podataka oko 100 tisuća gostiju.

U kompromitiranim podacima nalazili su se ime i prezime gostiju, brojevi telefona, datumi dolaska i odlaska te nazivi hotela. Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka potvrđuju da su zaprimili više prijava o sigurnosnom incidentu, a nekoliko hotela već je upozorilo goste da ne nasjedaju na poruke.

Što o svemu kaže Alen Delić, zamjenik predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, pogledajte u videu.