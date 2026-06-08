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OPET NA RUJEVICI /

Vratio se Kek: 'Malo je bilo grickanja u želucu'

"Kada je došao poziv iz Rijeke nisam morao puno razmišljati", izjavio je Matjaž Kek nakon što se poslije gotovo 8 godina vratio u klub kojem je donio prvi povijesni naslov prvaka Hrvatske. 64-godišnjeg Slovenca sada čeka ozbiljan posao jer je protekla sezona na Rujevici bila ispod očekivanja. Predstavljanje je pratio reporter RTL Danas Maro Miljanić.

"Kada je došao poziv Rijeke nije tu bilo puno razmišljanja. Veselim se, baš onako kada sam ulazio na Rujevicu malo je u želucu bilo grickanja", rekao je Kek na početku predstavljanja, a više pogledajte u videu.

 

 

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8.6.2026.
20:32
RTL Danas
RijekaMatjaž Kek
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