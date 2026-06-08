Kek predstavljen uz veliki osmijeh: 'S Rijekom nema pregovaranja, prošli su me trnci'

Matjaž Kek i službeno je predstavljen kao novi trener Rijeke, a u ime kluba dobrodošlicu mu je poželio sportski direktor Darko Raić-Sudar.

"Prije svega želio bih se zahvaliti na suradnji dosadašnjem treneru Victoru Sanchezu i njegovom stožeru. Naš novi trener je Matjaž Kek, trofejni trener Rijeke koji je ostavio veliki trag u ovom klubu. Nadam se da ćemo dobro surađivati i da ćemo ostvariti ciljeve koje imamo", rekao je Raić-Sudar.

Matjaž Kek s HNK Rijeka potpisao je ugovor na dvije godine s opcijom za još godinu dana, a u svom povratničkom izlaganju lako se mogla osjetiti velika količina emocije u njegovom glasu.

"Hvala Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka na povjerenju da vodim klub koji je zadnjih godina stalno u vrhu Hrvatskog nogometa, koji osvaja trafeje i koji je napravio neki svoj put. Hvala prije svega svim tim ljudima koji su se založili za to da počne suradnja. Ja s Rijekom ne mogu pregovarati, kada se dogodio poziv nije bilo puno razmišljanja", rekao je Kek pa nastavio:

"Veselim se prvom treningu i prvoj utakmici. Kada sam dolazio, vidio samo ploču na ulazu u kamp posvećenu Deanu Šćulcu te press-centar koji nosi ime Orlanda Rivettija. Prošli su me trnci. Nekih ljudih više nema, život ide naprijed. Bio sam tu trener, stigla su neka nova vremena u životu i nogometu. Rijeka je i poslije Keka izbacivala reprezetativce, osvajala trofeje i imala atmosferu kojoj su se svi divili."

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U svojem je prvom mandatu postavio visoke standarde.

"Letvica mora biti postavljena visoko. Ta sinergija s navijačima je još jača, ali sve ovisi o nama koji ćemo biti na travnjaku. Kada su u pitanju pomoćnici, Duje Čop će samo preseliti u drugu kabinu, a iz Lokomotive dolazi Mate Maleš. Koliko sam se ja promijenio? To je pitanje za moju suprugu. Manje je kose, a i tih sedam godina na klupi Slovenije je ostavilo trag. Možda sam mekši kada treba, ali i tvrđi kada treba. Sada je na meni i suradnicima pokazati da smo zavrijedili voditi Rijeku. Želim pobijediti na svakom treningu, u svakoj utakmici."

Otkrio je potom i svoje planove za početak priprema i sezone.

"Prvi trening je 15. lipnja, odnosno idućeg ponedjeljka. U uvodu ću se upoznati s igračima te odraditi dio priprema ovdje, a dio u Kranjskoj Gori, gdje ćemo odigrati tri pripremne utakmice. Mislim da imamo dovoljno vremena da se posložimo. Rijeka ne mijenja svoj kurs, jer se ne treba mijenjati ono što je dobro. Pokušat ću nastaviti putem prethodnika, s dobrim stvarima i ispraviti loše. Što se tiče stanja kvalitete u HNL-u, kritičarima nikad ništa nije dobro, ali sve veći broj gledatelja najbolje govori o ligi", zaključio je Kek.