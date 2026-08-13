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NEMA GA OD SRIJEDE /

Maloljetnik nestao kod Splita: Policija poslala apel, evo što se zna o njemu

Maloljetnik nestao kod Splita: Policija poslala apel, evo što se zna o njemu
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Foto: Nestali.hr

Policija poziva sve koji imaju informacije o nestalom mladiću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192

13.8.2026.
16:46
Jaga Komazec
Nestali.hr
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U Segetu Donjem nestao je mladić (17), ukrajinski državljanin Oleksi Malov, za kojim traga PU splitsko-dalmatinska.

Malov je u srijedu, 12. kolovoza, otišao s adrese u Segetu Donjem u nepoznatom smjeru. Rođen je 2009. godine u Ukrajini, a prebivalište ima u Španjolskoj.

Visok je 193 centimetra, ima plavu kosu, smeđe oči i ovalno lice. Nosi obuću broj 46.

Maloljetnik nestao kod Splita: Policija poslala apel, evo što se zna o njemu
Foto: Nestali.hr

U trenutku nestanka bio je odjeven u zelenu majicu kratkih rukava s natpisom, smeđe kratke hlače i bijele tenisice.

Policija moli građane za pomoć

Policija poziva sve koji imaju informacije o nestalom mladiću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].

Nestala OsobaPu Splitsko DalmatinskaSeget DonjiUkrajinacMaloljetnik
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