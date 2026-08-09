Požar u Segetu Donjem: Potpuno izgorjela tri vozila, vatrena stihija zahvatila i borovu šumu
Požar je u kratkom roku stavljen pod nadzor i ugašen
Jutros je na području Segeta Donjeg izbio požar na jednom od vozila parkiranih ispred hotelskog smještaja. Plamen se ubrzo proširio na nekoliko susjednih automobila, a potom je zahvatio i obližnju borovu šumu.
Dojava o požaru zaprimljena je oko 9.20 sati. Vatra je najprije zahvatila jedno parkirano vozilo nakon čega se proširila na još nekoliko automobila.
U požaru su u potpunosti izgorjela tri vozila, dok su dva pretrpjela djelomična oštećenja. Plamen je zahvatio i približno 50 četvornih metara borove šume.
Požar je u kratkom roku stavljen pod nadzor i ugašen, a prema dostupnim informacijama nije bilo ugroze za ljude.
Točan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon očevida koji slijedi. Nadležne službe utvrdit će i sve okolnosti događaja.