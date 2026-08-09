FBI u lovu na opasne Ruse, evo što su napravili: 'Nudimo do tri milijuna dolara'

Američki FBI godinama vodi poseban popis najtraženijih kibernetičkih kriminalaca, a među najpoznatijim imenima nalaze se ruski hakeri povezani s krađom novca, ransomware napadima, špijunažom i različitim operacijama ruskih obavještajnih službi.

Popis pokazuje koliko je zapravo širok ruski kibernetički ekosustav – od organiziranog kriminala do izravnih operacija obavještajnih službi.

Jedan od najpoznatijih je Evgenij Bogachev, poznat pod nadimcima "Slavik" i "lucky12345". FBI ga optužuje za upravljanje mrežom GameOver Zeus, zlonamjernim softverom koji je, prema američkim procjenama, zarazio više od milijun računala diljem svijeta i prouzročio financijsku štetu veću od 100 milijuna dolara. Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu do tri milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja. Prema FBI-u, Bogachev se vjerojatno nalazi u Rusiji.

Još veća nagrada ponuđena je za Maksima Yakubetsa, poznatog na Dark Webu pod nadimkom Aqua. FBI ga povezuje s iznimno opasnim zlonamjernim programima Zeus i Dridex te navodi da su ti hakerski napadi pogodili desetke tisuća računala u SAD-u i Europi, uz štetu od više desetaka milijuna dolara. Za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja ponuđena je nagrada do pet milijuna dolara.

Vojni hakeri - posebna kategorija

Među "novom generacijom" ruskih ransomware hakera nalazi se i Mihail Matvejev, poznat na Dark Webu kao Wazawaka. Američke vlasti povezuju ga s hakerskim skupinama i zlonamjernim programima LockBit, Babuk i Hive, kao i s napadima na američke tehnološke tvrtke i kritičnu infrastrukturu. Optužen je i za napade na policijsku upravu u New Jerseyju te policiju u Washingtonu.

Posebnu kategoriju predstavljaju ruski vojni hakeri. FBI i američko Ministarstvo pravosuđa podigli su optužnice protiv brojnih časnika ruske vojne obavještajne službe GRU zbog napada povezanih s hakerskom skupinom APT28 (Fancy Bear), kao i drugih kibernetičkih operacija. Među osobama koje FBI traži nalaze se Dmitrij Badin, Sergej Morgachev, Nikolaj Kozachek, Aleksej Lukašev i Artem Mališev. Američke optužnice povezuju ih s hakiranjem političkih organizacija, međunarodnih institucija i operacijama internetskog političkog utjecaja.

Posebno je zanimljiva GRU-ova Jedinica 29155. Sjedinjene Američke Države 2024. godine optužile su pet ruskih časnika, kao i civila Amina Stigala, za operacije usmjerene protiv ukrajinskih informacijskih sustava i računalnih sustava u 26 zemalja članica NATO-a. Za informacije o njihovoj lokaciji ponuđena je nagrada do 10 milijuna dolara.

Najnoviji događaji pokazuju da aktivnosti ruskih hakera nisu prestale, štoviše – dodatno su se pojačale. FBI i američko Ministarstvo pravosuđa u travnju su proveli sudski odobrenu operaciju protiv mreže kompromitiranih internetskih usmjerivača koje je koristila jedinica GRU 26165, poznata kao APT28 odnosno Fancy Bear.

FBI-jeva lista tako pokazuje dvije usporedne strane ruske kibernetičke scene: kibernetički kriminal usmjeren na financijsku dobit te državno sponzorirane operacije usmjerene na špijunažu, sabotažu i ostvarivanje političkih ciljeva Kremlja.