Preokret u slučaju nestanka majke poznate voditeljice, FBI otkrio iznenađujući detalj

Poruke sa zahtjevom za otkupninu poslane medijima nakon nestanka majke poznate američke voditeljice početkom veljače bile su lažne, utvrdio je FBI u svojoj istrazi.

Dvije poruke poslane su tamošnjim medijima nakon njezina nestanka, a treća je poslala nedavno. U njoj je pisalo da je navodno poznat identitet otmičara.

No, u razgovoru za Reuters, koji su prenijeli drugi mediji, visoki dužnosnik FBI-ja potvrdio je kako ni jedna od tih poruka nije autentična. To bi moglo poljuljati prvotnu teoriju da je 84-godišnjakinja oteta zbog otkupnine.

TMZ je prvi dobio poruku u kojoj se traži otkupnina u kriptovaluti vrijednoj više milijuna dolara. FBI je pokušao provjeriti autentičnost uplatom male količine kriptovalute na račun, ali nikada nije preuzeta.

Sumnjive poruke

Majci voditeljice američke jutarnje emisije, 84-godišnjoj Nancy Guthrie, svaki trag se izgubio prvog veljače. Zadnji je put viđena u svom domu u Tucsonu u Arizoni dan ranije. Njezina kći Savannah u videoporukama je ranije kazala da je spremna platiti otkupninu koju su navodni otmičari tražili.

Vjeruje se da prve dvije poruke sa zahtjevom za otkupninom poslane u veljači imaju istog pošiljatelja, kazao je dužnosnik za Reuters. NBC je prošli tjedan izvijestio da je druga poruka sugerirala da je 84-godišnjakinja umrla, no nije se tražio novac za povratak njezina tijela.

Nakon nestanka objavljena je snimka koja prikazuje naoružanog muškarca sa skijaškom maskom na licu kako pokušava onemogućiti kameru na ulazu u kuću. U međuvremenu su na prijemu pronađeni tragovi njezine krvi.

Kada se voditeljica vratila na posao, kazala je da i dalje vrijedi nagrada od milijun dolara za pronalazak njezine majke.

Prošloga tjedna ispričala je da njezina obitelj i dalje proživljava agoniju koja traje već mjesecima.