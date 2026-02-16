Policija na nogama, kruže uznemirujuće snimke: 'Meta je bio netko drugi!'
Australska policija uputila je apel za povratak 85-godišnjeg Chrisa Baghsariana za kojeg vjeruje da je greškom otet u petak iz svog doma.
Muškarca, koji živi sam, oteli su u petak rano ujutro iz njegove kuće u predgrađu North Rydea u Sydneyu i strpala ga u tamni SUV. U trenutku otmice na sebi je još uvijek imao pidžamu.
"Namjeravali su nekoga oteti, no oteli su pogrešnu osobu", poručio je u ponedjeljak vršitelj dužnosti nadzornika detektiva Andrew Marks, dodajući da za sada nisu primili nikakav zahtjev za otkupninu.
Chrisova obitelj je očajna, te samo žele da im se vrati njihov otac i djed. Policija je zamolila građane da im prijave ako uoče bilo što neobično u blizini napuštenih objekata, prenosi BBC.
Marks dodaje da Baghsarian uzima dnevne lijekove i da je svaki sat u potrazi izuzetno važan za njegov život.
Nisu tražili otkupninu
Apel policije uslijedio je nakon što je Sydney Morning Heralnd izvijestio da podzemljem kruže videa i fotografije teško ozlijeđenog 85-godišnjaka na nepoznatoj lokaciji. "Uznemirujuće je vidjeti 85-godišnjeg muškarca u takvom stanju", kazali us iz policije.
Na snimci nadzorne kamere koju su objavili lokalni mediji vidi se SUV koji se vozi ispred starčeve kuće. Dvije osobe s kapuljačama zatim prilaze njegovom domu, te se ubrzo pojavljuju s trećom osobom koja se pokušava otrgnuti iz njihovih ruku.
Osamdesetpetogodišnjaka su zatim strpali u automobil, koji je izgoren pronađen ubrzo nakon toga u predgrađu South Turramurra.
Marks je objasnio da bi u "normalnom slučaju otmice" već dobili "zahtjev za otkupninom". "No, kako obitelj nije dio tog svijeta i nije povezana s kriminalom, nikakav zahtjev nije stigao", dodao je.
Ovakvi slučajevi zamjene identiteta sve su češći u sidnejskom podzemlju budući da organizirane kriminalne skupine sve više angažiraju vanjske suradnike za obavljanje "prljavog posla".
Prošle je godine mladi vodoinstalater (23) ubijen na prilazu svog doma u Condell Parku- Policija vjeruje da je bio kolateralna žrtva, odnosno žrtva zamjene identiteta.
