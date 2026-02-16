FREEMAIL
OTELI POGREŠNOG? /

Policija na nogama, kruže uznemirujuće snimke: 'Meta je bio netko drugi!'

Policija na nogama, kruže uznemirujuće snimke: 'Meta je bio netko drugi!'
Foto: Kegham Balian, X/profimedia, Ilustracija

Apel policije uslijedio je nakon što je Sydney Morning Heralnd izvijestio da podzemljem kruže videa i fotografije teško ozlijeđenog 85-godišnjaka

16.2.2026.
8:04
Dunja Stanković
Kegham Balian, X/profimedia, Ilustracija
Australska policija uputila je apel za povratak 85-godišnjeg Chrisa Baghsariana za kojeg vjeruje da je greškom otet u petak iz svog doma. 

Muškarca, koji živi sam, oteli su u petak rano ujutro iz njegove kuće u predgrađu North Rydea u Sydneyu i strpala ga u tamni SUV. U trenutku otmice na sebi je još uvijek imao pidžamu. 

"Namjeravali su nekoga oteti, no oteli su pogrešnu osobu", poručio je u ponedjeljak vršitelj dužnosti nadzornika detektiva Andrew Marks, dodajući da za sada nisu primili nikakav zahtjev za otkupninu. 

Chrisova obitelj je očajna, te samo žele da im se vrati njihov otac i djed. Policija je zamolila građane da im prijave ako uoče bilo što neobično u blizini napuštenih objekata, prenosi BBC. 

Marks dodaje da Baghsarian uzima dnevne lijekove i da je svaki sat u potrazi izuzetno važan za njegov život. 

Nisu tražili otkupninu

Apel policije uslijedio je nakon što je Sydney Morning Heralnd izvijestio da podzemljem kruže videa i fotografije teško ozlijeđenog 85-godišnjaka na nepoznatoj lokaciji. "Uznemirujuće je vidjeti 85-godišnjeg muškarca u takvom stanju", kazali us iz policije. 

Na snimci nadzorne kamere koju su objavili lokalni mediji vidi se SUV koji se vozi ispred starčeve kuće. Dvije osobe s kapuljačama zatim prilaze njegovom domu, te se ubrzo pojavljuju s trećom osobom koja se pokušava otrgnuti iz njihovih ruku. 

Osamdesetpetogodišnjaka su zatim strpali u automobil, koji je izgoren pronađen ubrzo nakon toga u predgrađu South Turramurra. 

Marks je objasnio da bi u "normalnom slučaju otmice" već dobili "zahtjev za otkupninom". "No, kako obitelj nije dio tog svijeta i nije povezana s kriminalom, nikakav zahtjev nije stigao", dodao je. 

Ovakvi slučajevi zamjene identiteta sve su češći u sidnejskom podzemlju budući da organizirane kriminalne skupine sve više angažiraju vanjske suradnike za obavljanje "prljavog posla". 

Prošle je godine mladi vodoinstalater (23) ubijen na prilazu svog doma u Condell Parku- Policija vjeruje da je bio kolateralna žrtva, odnosno žrtva zamjene identiteta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivan susret izraelske majke i sina: Nakon više od mjesec dana zatočeništva ponovno u majčinom zagrljaju

najčitanije
