Mia Begović slomljena pred fanovima: Potresnim riječima prisjetila se pokojne sestre Ene

Glumica Mia Begović (63) podijelila je na svom Instagram profilu dirljivu objavu posvećenu svojoj pokojnoj sestri, glumačkoj divi Eni Begović. Na 26. godišnjicu njezine tragične smrti, koja se obilježava 15. kolovoza, Mia se obratila pratiteljima emotivnim riječima.

Uz crno-bijelu fotografiju na kojoj Ena pozira s velikim šeširom, Mia je napisala o suočavanju s gubitkom. "Kada spoznaš bol nedostajanja, shvatiš da je vrijeme paralelno i da pravci idu u suprotnim smjerovima, ali oba u smjeru spoznaje boli i užasa saznanja da je odjek jedne duše zauvijek tu, ali da je ne možeš zagrliti, ne možeš poljubiti, ne možeš nasmijati, samo osjetiti ljubavlju...", stoji u opisu objave koja je dirnula brojne pratitelje.

Tragedija koja je zauvijek promijenila scenu

Ena Begović, koja se smatra jednom od najljepših i najtalentiranijih glumica s ovih prostora, tragično je preminula u prometnoj nesreći na otoku Braču 15. kolovoza 2000. godine. Imala je samo 40 godina i bila je na vrhuncu svoje karijere i privatne sreće. Njezina smrt dogodila se tek nekoliko mjeseci nakon vjenčanja s poduzetnikom Josipom Radeljakom i samo mjesec i pol dana nakon rođenja njihove kćeri Lane.

Slavu je stekla ulogom u filmu "Pad Italije" iz 1981. godine, a tijekom karijere ostvarila je brojne zapažene uloge u filmovima i više od 45 kazališnih predstava, uglavnom u Hrvatskom narodnom kazalištu. Njezina sestra Mia, i sama istaknuta glumica i dugogodišnja članica kazališta Kerempuh, svake godine na ovaj tužan dan podsjeti javnost na neprežaljeni odlazak svoje sestre.