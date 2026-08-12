Ovako Dikanova nasljednica, Lana Radeljak uživa na Hvaru, pratitelji se slažu oko jednog detalja

Lana Radeljak (26), kći pokojne glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka (83), podijelila je s pratiteljima na Instagramu seriju fotografija s ljetovanja na Hvaru. Iako objava nema opisa, prizori slavljeničke atmosfere i opuštanja na najsunčanijem hrvatskom otoku govore sami za sebe, a komentari otkrivaju što njezini pratitelji uvijek prvo primijete kod mlade ekonomistice.

Lana je zabilježila trenutke opuštanja na brodu, vožnju uz zalazak sunca, svježu ribu na pladnju te veseli trenutak u kojem je netko prska šampanjcem. Ovi prizori s Hvara dolaze nedugo nakon njezina 26. rođendana, a čini se da se slavlje nastavilo i na odmoru.

Lana, koja je diplomirala međunarodnu ekonomiju i menadžment na prestižnom sveučilištu Bocconi u Milanu, na Hvaru uživa sa svojim zaručnikom Antonijem Barišićem. Par, koji je zajedno oko četiri godine, zaručio se u svibnju 2025. godine, a nedavno su kupili i zajednički stan u Zagrebu.

'Ista ste majka'

Iako Lana gradi uspješnu karijeru u poreznom savjetovanju i vodi život daleko od medijske pompe koja je pratila njezine roditelje, svaka njezina objava izazove lavinu komentara koji se tiču njezine sličnosti s majkom Enom Begović. Ni ova objava nije bila iznimka.

"Ista ste majka!", "Krasna cura, materino dite", "Prelijepa", samo su neke od reakcija pratitelja koji su Lanu obasuli komplimentima. Lana je dugo odrastala daleko od očiju javnosti, no posljednjih je godina postala aktivnija na društvenim mrežama, gdje povremeno dijeli crtice iz svog života i s putovanja, poput nedavnog posjeta New Yorku sa zaručnikom.