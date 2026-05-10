Lana Radeljak na Majčin dan podijelila uspomenu koja je mnogima slomila srce

Među brojnim čestitkama za Majčin dan poseban trag ostavila je Instagram priča Lane Radeljak (26) koja je objavila fotografiju iz djetinjstva s majkom Enom Begović. Na fotografiji ju slavna glumica drži u naručju, a uz objavu je Lana stavila jednostavno bijelo srce.

Dirljiva objava raznježila je pratitelje, ali ih je i rastužila pošto je ovo jedna od rijetkih fotografija majke i kćeri zajedno. Naime, Ena je preminula 45 dana nakon što je Lana došla na svijet.

Živjela svoj san samo 45 dana

Enin najveći san bio je da bude majka, što je i postala s 40 godina, no sreća je trajala samo mjesec i pol prije nego li je automobil u kojem je bila putnica sletio s ceste.

Podsjetimo, Ena je bila jedna od najvećih zvijezda hrvatskog glumišta, a na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2000. godine, svijeća života se ugasila. Nedugo prije nesreće udala se za Josipa Dikana Radeljaka (83), a 45 dana ranije rodila kćerkicu Lanu Radeljak.

Obitelj je ljetovala na Braču, uživajući u ljetnim danima i prvim tjednima s bebom, kada je kobnog dana automobil u kojem je bila putnica sletio s ceste. Uslijed prevrtanja zadobila je teške ozljede glave koje su bile kobne.

Nezaboravne uloge i priče koje bude divljenje i tugu

Begović je započela karijeru već s 18 godina, malom ulogom u filmu "Okupacija u 26 slika" redatelja Lordana Zafranovića, koji ju je zapazio u dubrovačkom studentskom kazalištu Lero. Iako je isprva upisala Pravni fakultet, na nagovor kolega odlučila se za Akademiju dramskih umjetnosti, gdje je razvila svoj izniman talent.

Proslavila se ulogom u filmu "Pad Italije" 1981. godine, a ubrzo je postala prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje je 16 godina ostvarivala nezaboravne uloge – od barunice Castelli, preko Desdemone, do Ane Karenjine i Teute.

I danas, 26 godina nakon njezina odlaska, sjećanje na Enu Begović ne blijedi. Njezini filmovi, fotografije i priče o njoj i dalje bude divljenje, tugu i nostalgiju. Njezin prerani odlazak ostavio je prazninu koja nikada nije ispunjena. Da je Ena danas živa, imala bi 66 godina.

