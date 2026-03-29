DIRLJIVO SJEĆANJE /

Lana Radeljak podijelila fotografiju Dolores Lambaše s putovanja

Lana Radeljak podijelila fotografiju Dolores Lambaše s putovanja
Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Dolores Lambaša tragično je preminula u prometnoj nesreći 2013. godine

29.3.2026.
20:00
Hot.hr
Zarko Basic/PIXSELL
Kći hrvatskog poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana (82) Lana Radeljak (25) prisjetila se preminule glumice Dolores Lambaša (†32) dirljivom objavom na Instagramu. Na dan kada bi Dolores slavila 45. rođendan, Lana je podijelila njihovu zajedničku fotografiju s putovanja, na kojoj poziraju u opuštenom ljetnom izdanju ispod palme.

Poseban odnos

Lana je bila vrlo bliska s Dolores zbog njezine veze s Laninim ocem Josipom Radeljakom Dikanom u vrijeme Lanina djetinjstva. Taj odnos stvorio je poseban emocionalni trag u Laninom životu, a prisjećanje na njega danas je dirnulo njezine pratitelje na društvenim mrežama.

Foto: Screenshot:Instgram:@radeljaklana

Tragična prometna nesreća

Podsjeećamo, Dolores Lambaša (†32) tragično je preminula 23. listopada 2013. godine u prometnoj nesreći u blizini Slavonskog Broda. Bila je suvozačica u automobilu kojim je upravljao glumac Stojan Matavulj (65). Nakon kazališne predstave u Beogradu odlučili su posjetiti prijatelja u Iloku, no njihov automobil sletio je s autoceste. Dolores je zadobila teške ozljede i preminula nekoliko sati kasnije u bolnici. Pokopana je na šibenskom gradskom groblju 25. listopada 2013. godine.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
