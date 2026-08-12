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SPEKTAKL POD ZVIJEZDAMA /

Croatian Knights ponovno stiže u Drage, pogledajte emotivni najavni video

Posebnu emociju cijelom događaju daje njegova posveta hrvatskim braniteljima i hrvatskim vitezovima

12.8.2026.
10:21
Sportski.net
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Uvala Dugovača u Dragama 22. kolovoza postaje velika boksačka pozornica na otvorenom. Četvrto izdanje međunarodnog boksačkog spektakla Croatian Knights donosi atraktivne međunarodne mečeve, glazbene i scenske nastupe te brojna iznenađenja, a cijela večer posvećena je hrvatskim braniteljima.

Ring tik uz more, borbe pod zvijezdama i boksači iz Hrvatske i inozemstva – sve je spremno za 4. Croatian Knights, koji će se održati u subotu, 22. kolovoza, u uvali Dugovača u Dragama s početkom u 19:30 sati.

Croatian Knights tijekom svojih prethodnih izdanja prerastao je u prepoznatljiv međunarodni boksački događaj koji okuplja reprezentativce, državne prvake, perspektivne mlade boksače i goste iz inozemstva, a organizatori ove godine najavljuju još veći spektakl.

Uz vrhunski boks, publiku očekuju glazbeni i scenski nastupi te brojna iznenađenja, čime će se uvala Dugovača na jednu večer pretvoriti u jedinstvenu sportsku pozornicu na Jadranu.

Više od boksa

Posebnu emociju cijelom događaju daje njegova posveta hrvatskim braniteljima i hrvatskim vitezovima.

Uoči spektakla objavljen je i snažan emotivni najavni video koji kroz priču o Dragama – malom mjestu između jezera i mora, njegovim ribarima, povijesti i ljudima – povezuje viteštvo nekada s hrvatskim braniteljima 1991. godine i današnjim sportskim vitezovima koji ulaze u ring.

Poruka je jednostavna: Croatian Knights nije samo boks.

To je večer sporta, hrabrosti, zajedništva, emocije i ponosa, u jednom od najatraktivnijih ambijenata koje boksački ring može imati.

BoksDrage
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