Četvorica reprezentativaca misteriozno nestala: 'Događa se nešto sumnjivo

U tijeku Igara Commonwealtha u Glasgowu ugandskoj se boksačkoj reprezentaciji dogodio šok. Prilikom povratka u domovinu naime, nestala su četvorica članova reprezentacije.

U Škotsku je stiglo šest boksača, no Ibrahim Kemis, Emily Nakalema, Angel Katushabe i kapetan Nuhu Batte nisu bili među svojim kolegama kada se avion trebao vratiti u tu afričku zemlju, prenosi The Guardian. Jedan od sportaša navodno je rekao ugandskom portalu NBS Sport da namjeravaju zatražiti azil u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje postoje bolji uvjeti za trening, no voditelj ugandske reprezentacije rekao je BBC-ju da "nema pojma" na temelju čega bi ga mogli zatražiti.

Zanimljivo, prvi znak da nešto nije u redu bio je taj što su im mobiteli bili isključeni – što je protivno pravilima ugandskog reprezentativnog kampa jer sportaši moraju imati dopuštenje za izlazak i ulazak. Nakon toga stigla je informacija da ih je primila jedna boksačka dvorana u Glasgowu, no da se više ne nalaze u Škotskoj.

Ti su događaji postali predmet brojnih glasina u boksačkom svijetu, a naveliko se nagađa da su Ugandci platili novac jednom škotskom treneru kako bi im pomogao nestati. Jedan čovjek iz boksačkog svijeta, koji je želio ostati anoniman, rekao je kako vjeruje da se događa "nešto vrlo, vrlo sumnjivo" te da se njihova lokacija strogo čuva kao tajna, dok je škotska policija priopćila da je zaprimila prijave o sportašima koji se nisu vratili kući te da surađuje s britanskim Ministarstvom unutarnjih poslova kako bi procijenila situaciju.

Prošli slučajevi

Osim četvorice ugandskih boksača, nedostajao je i pakistanski boksač Qudratullah, koji se također nije ukrcao na avion sa svojim suigračima, a ovo nije prvi put da sportaši nestanu nakon velikih natjecanja u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi pojačane provjere sudionika prije velikih sportskih događaja upravo zbog učestalosti takvih slučajeva.

Procjenjuje se da 27 osoba nije napustilo zemlju nakon Igara Commonwealtha u Manchesteru 2002., njih 66 nakon Glasgowa 2014., a 17 nakon Birminghama 2022. Nakon Olimpijskih igara u Londonu 2012. nekoliko je sportaša odlučilo ostati. Odluke tribunala o zahtjevima za azil pokazuju da su brojni ljudi, uključujući sportaše iz Kameruna i Sudana te etiopskog nositelja olimpijske zastave, pokušali zatražiti azil u Ujedinjenom Kraljevstvu.